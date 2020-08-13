"Молдовагаз" сообщил, когда снизятся цены на голубое топливо

Поставщик подробно рассказал о том, как формируются цены на импорт российского природного газа в Республику Молдова.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Прогнозируемая цена российского природного газа, который поставляется в Молдову, в четвертом квартале составит около 100 долларов США за тысячу кубометров. Таким образом, ожидается, что расчетная стоимость голубого топлива существенно снизится по сравнению с ситуацией на начало третьего квартала, когда цена газа для Молдовы составила 133,56 доллара, сообщили в четверг в АО "Молдовагаз".

Для сравнения, в Турцию, у которой есть три крупных маршрута поставок газа (Россия, Иран и Азербайджан), российский газ в третьем квартале поставлялся по цене 188,62 доллара за тысячу кубометров, в Иран - по 191,73 доллара а в Азербайджан - 180,67 доллара, отмечается в пресс-релизе.

Предприятие уточнило, что контракт, утвержденный на общем собрании акционеров, предусматривает базисную цену, определенную по состоянию на 1 января 2020 года. В то же время, по условиям соглашения с "Газпромом", она ежеквартально пересматривается.

Как формируется цена на газ

"Молдовагаз" прокомментировал сообщения в социальных сетях Молдовы, где говорится о цифре в "54 доллара за тысячу кубометров". По заявлению поставщика газа, эта цифра является оптовой ценой "Газпрома", которая применяется для реализации населению России в ряде субъектов страны. В случае продажи газа другим потребителям, в том числе организованного на биржах, цены формируются, исходя из спроса и предложения.

В опубликованном пресс-релизе "Молдовагаз" подробно рассказал, как складывается цена голубого топлива, поставленного до границы Республики Молдова. Так, если рассматривать закупку природного газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, то по итогам торгов 11 августа 2020 года его цена составила 48 долларов США за тысячу кубометров.

К ней добавляется 37 долларов за тысячу кубометров - ставка за пользование магистралями "Газпрома" при транспортировке газа для поставки потребителям, расположенным за пределами России и стран-участниц Таможенного союза, вплоть до зоны выхода "Суджа" на границе России и Украины.

Еще 29,01 доллара за тысячу кубометров будет стоить транспортировка природного газа по территории Украины до газоизмерительной станции "Гребеники" в Одесской области Украины, исходя из тарифов резервирования годовых мощностей. Если же речь идет о транспортировке определенного количества природного газа с резервированием дневных мощностей, то в августе она обойдется в 33,92 доллара США за тысячу кубометров.

Как следствие, итоговая цена составит 114,01 доллара США и 118,92 доллара США за тысячу кубометров соответственно — при использовании дневной мощности транспортировки по территории Украины.

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"Молдовагаз" отметил, что на бирже выставляются на продажу ограниченные лоты природного газа, которые не могут обеспечить постоянный спрос на него потребителей Молдовы, особенно в зимнее время. Для удовлетворения этого спроса зачастую используются годовые, трех- и пятилетние контракты, заключенные "Молдовагазом" в разное время.

Вместе с тем, для выполнения отдельных задач "Молдовагаз" заключал и разовые сделки, закупая небольшие объемы газа в Румынии или у местного производителя в Кантемирском районе, отмечает предприятие.

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