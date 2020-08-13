"Молдовагаз" сообщил, когда снизятся цены на голубое топливо

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Прогнозируемая цена российского природного газа, который поставляется в Молдову, в четвертом квартале составит около 100 долларов США за тысячу кубометров. Таким образом, ожидается, что расчетная стоимость голубого топлива существенно снизится по сравнению с ситуацией на начало третьего квартала, когда цена газа для Молдовы составила 133,56 доллара, сообщили в четверг в АО "Молдовагаз".
Предприятие уточнило, что контракт, утвержденный на общем собрании акционеров, предусматривает базисную цену, определенную по состоянию на 1 января 2020 года. В то же время, по условиям соглашения с "Газпромом", она ежеквартально пересматривается.
Как формируется цена на газ
"Молдовагаз" прокомментировал сообщения в социальных сетях Молдовы, где говорится о цифре в "54 доллара за тысячу кубометров". По заявлению поставщика газа, эта цифра является оптовой ценой "Газпрома", которая применяется для реализации населению России в ряде субъектов страны. В случае продажи газа другим потребителям, в том числе организованного на биржах, цены формируются, исходя из спроса и предложения.
В опубликованном пресс-релизе "Молдовагаз" подробно рассказал, как складывается цена голубого топлива, поставленного до границы Республики Молдова. Так, если рассматривать закупку природного газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, то по итогам торгов 11 августа 2020 года его цена составила 48 долларов США за тысячу кубометров.
Еще 29,01 доллара за тысячу кубометров будет стоить транспортировка природного газа по территории Украины до газоизмерительной станции "Гребеники" в Одесской области Украины, исходя из тарифов резервирования годовых мощностей. Если же речь идет о транспортировке определенного количества природного газа с резервированием дневных мощностей, то в августе она обойдется в 33,92 доллара США за тысячу кубометров.
Как следствие, итоговая цена составит 114,01 доллара США и 118,92 доллара США за тысячу кубометров соответственно — при использовании дневной мощности транспортировки по территории Украины.
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"Молдовагаз" отметил, что на бирже выставляются на продажу ограниченные лоты природного газа, которые не могут обеспечить постоянный спрос на него потребителей Молдовы, особенно в зимнее время. Для удовлетворения этого спроса зачастую используются годовые, трех- и пятилетние контракты, заключенные "Молдовагазом" в разное время.
Вместе с тем, для выполнения отдельных задач "Молдовагаз" заключал и разовые сделки, закупая небольшие объемы газа в Румынии или у местного производителя в Кантемирском районе, отмечает предприятие.
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