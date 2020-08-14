Какие еще потери могут понести приднестровские аграрии

Сельхозпроизводители говорят о масштабах ущерба, нанесенного угодьям длительной засухой и апрельскими заморозками, и о возможных новых потерях.

ТИРАСПОЛЬ, 14 авг – Sputnik. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Приднестровье в этом году втрое меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В 2020 году намолочено всего 101,6 тысячи тонн зерновых в отличие от 339,9 тысячи тонн в прошлом году.

Согласно данным, полностью погибло 60,7 тысячи гектаров посевов озимых культур, повреждено 36 тысяч гектаров.

"Недобор составил около 265 тысяч тонн, в том числе по озимой пшенице – 220 тысяч тонн", - уточнил глава Минсельхозприроды Ефимий Коваль.

По яровым культурам такая же печальная статистика. Полностью погибло 4,5 тысячи гектаров, повреждено посевов 1,7 тысячи гектаров.

"Из-за засухи подсолнечник и кукуруза находятся в угнетенном состоянии и ожидается значительное снижение урожая. Если в ближайшее время не пойдут дожди, то часть посевов (без орошения) не сформирует урожай и будет списана", - пояснил Коваль.

Опасения высказал и руководитель Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан. По его информации, в некоторых хозяйствах речь идет о потере подсолнечника и кукурузы на площадях до 100%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova