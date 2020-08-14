16:43 14 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Ячмень.

Какие еще потери могут понести приднестровские аграрии

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200814/31288841/kakie-esche-poteri-mogut-ponesti-pridnestrovskie-agrarii.html

Сельхозпроизводители говорят о масштабах ущерба, нанесенного угодьям длительной засухой и апрельскими заморозками, и о возможных новых потерях.

ТИРАСПОЛЬ, 14 авг – Sputnik. Урожай зерновых и зернобобовых культур в Приднестровье в этом году втрое меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В 2020 году намолочено всего 101,6 тысячи тонн зерновых в отличие от 339,9 тысячи тонн в прошлом году.

Согласно данным, полностью погибло 60,7 тысячи гектаров посевов озимых культур, повреждено 36 тысяч гектаров.

"Недобор составил около 265 тысяч тонн, в том числе по озимой пшенице – 220 тысяч тонн", - уточнил глава Минсельхозприроды Ефимий Коваль.

По яровым культурам такая же печальная статистика. Полностью погибло 4,5 тысячи гектаров, повреждено посевов 1,7 тысячи гектаров.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Что ждет молдавских аграриев: депутаты обозначили перспективы решения проблем

"Из-за засухи подсолнечник и кукуруза находятся в угнетенном состоянии и ожидается значительное снижение урожая. Если в ближайшее время не пойдут дожди, то часть посевов (без орошения) не сформирует урожай и будет списана", - пояснил Коваль.

Опасения высказал и руководитель Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья Юрий Чебан. По его информации, в некоторых хозяйствах речь идет о потере подсолнечника и кукурузы на площадях до 100%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Премьер Ион Кику назвал меры, которые спасут Молдову от засухи
Молдова обратится ко Всемирному банку за срочным кредитом в связи с засухой
Экономист: подорожает ли в Молдове хлеб из-за засухи
Теги:
неурожай, гибель урожая, ущерб, потери, аграрии, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
Ночь на шоссе: аграрии добрались до Кишинева - фото
Протест аграриев в Кишиневе
Тракторы на въезде в Кишинев: как проходит протест аграриев - видео
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться