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Игорь Додон

Додон прокомментировал протесты аграриев и рассказал, какую помощь им готовят

© Photo : Miroslav Rotari.
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200814/31296519/dodon-prokommentiroval-protesty-agrariev-i-rasskazal-kakuyu-pomosch-gotovyat.html

Президент рассказал, что власти готовят для фермеров финансовую помощь, какую государство ранее им не предоставляло.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. В этом году фонд субсидирования больше, чем в прошлом, он составляет не 900 миллионов, а 1,1 миллиарда леев. Из них на каждый гектар пострадавших полей будет выплачено по одной тысяче леев. Такое заявление сделал президент Молдовы Игорь Додон в эфире видеоблога "Президент отвечает".

Фермеры
© Sputnik / Caraus Mihai
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Глава государства отметил, что в первую очередь помощь в размере 200 миллионов отдадут на первую группу культур - по тысяче леев на каждый гектар пшеницы, ячменя.

"Сельхозпроизводители считают, что этого мало, и надо 3 тысячи. Вообще нужно 10, чтобы двигаться дальше, но государство может предоставить только это. Помимо пшеницы пострадала еще и кукуруза. Полей с пшеницей пострадало 200 тысяч гектаров, а с кукурузой - более 350 гектаров", - пояснил Додон.

По словам главы государства, за все время независимости не было такой помощи фермерам.

Додон уточнил, что молдавские власти активно ищут, откуда можно изыскать помощь для аграриев, в связи с этим уже обратились к России и во Всемирный банк за срочным кредитом.

"На прошлой неделе я был в России. Скорее всего, мы получим 40-50 тысяч тонн дизельного топлива. Это тоже предоставят бесплатно фермерам для осенних сельскохозяйственных работ", - пояснил Додон.

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Также президент отметил, что переговоры по российскому кредиту в размере 200 миллионов евро уже начаты, если средства будут получены, то они также помогут в решении многих проблем.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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"Надеюсь, что до конца августа или в начале сентября будет точный ответ, когда мы будет готовы подписать это соглашение и пойти в парламент за его ратификацией. Надеюсь, что уже в этих условиях парламент поймет и примет единогласное решение", - подчеркнул президент.

Протесты аграриев мешают другой деятельности

По мнению Додона, протесты аграриев, а именно блокирование национальных трасс мешает другой деятельности в республике.

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"Сколько дизтоплива тратит трактор, чтобы доехать из Штефан-Водэ до Кишинева? Может, лучше было на том топливе вспахать часть поля? Что дадут эти протесты? Вчера уже был у фермеров премьер-министр", - отметил глава государства.

Президент считает, что фермеров могут использовать некоторые политики, чтобы добиться отставки главы кабмина или какого-то министра, но от этого лишние деньги в бюджете не появятся.

Додон призвал аграриев быть солидарными с остальными гражданами, которые ведут другую деятельность.

О продовольственной безопасности

Президент объяснил, что этот год - один из самых сложных для сельского хозяйства Молдовы. Однако необходимыми сельхозкультурами страна будет обеспечена.

Уборка зерновых, архивное фото.
© Sputnik / Egor Eremov
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"По сравнению с урожаем прошлого года, скорее всего, в целом по стране мы будем иметь меньше 50 процентов. Пшеницы в Молдове потребляют 360 тысяч тонн. В этом году собрано 440 тысяч тонн", - подчеркнул Додон.

Также в стране есть дополнительно 51 тысяча тонн госрезерва пшеницы прошлых лет, а это на 12 тонн больше, чем требуется по нормативам.

Что касается кукурузы, то ее в этом году соберут в лучшем случае порядка миллиона тонн при обычном урожае в два миллиона, а для внутреннего потребления требуется 770 тысяч тонн.

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