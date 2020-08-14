11:58 14 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Министерство финансов

Пересмотр НДС для аграриев: прошло заседание Минфина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200814/31297460/fermerov-mogut-osvobodit-ot-nds-i-izmenit-nalogovyy-kodeks.html

В Минфине созвали заседание, на котором рассмотрели возможности оказания помощи аграриям, пострадавшим от засухи.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Министерство финансов созвало второе заседание рабочей группы, ответственной за вопрос о НДС в сельском-хозяйстве. 

Фермеры
© Sputnik / Caraus Mihai
Аграрии могут заблокировать трассу Кишинев-Хынчешты-Леушены
Обсуждения касались инициативы внесения поправок в Налоговый кодекс страны, а также предложения Минфина по режиму НДС для фермеров. 

Как отметили в Минфине, в начале встречи рассмотрели законодательную инициативу о применении в Молдове процедуры обратного тарифа при поставке зерновых и технических растений, в том числе масличных культур и сахарной свеклы.

"Участники встречи пришли к выводу, что предлагаемый подход требует всестороннего анализа. Участвовать должны все заинтересованные стороны, чтобы достичь глубоких и концептуальных изменений в системе НДС", - отметили в Минфине.

Додон прокомментировал протесты аграриев и рассказал, какую помощь им готовят>>>

В министерстве проанализировали текущую ситуацию с НДС в аграрном секторе и представили предложения по улучшению ситуации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Протесты в Молдове: фермеры перекрыли трассу на юге страны
Двести миллионов леев для сельского хозяйства: когда фермеры получат помощь
Тракторы — орудие протеста: фермеры снова блокируют дороги Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Аграрии с сельхозтехникой ночуют в Кишиневе
Ночь на шоссе: аграрии добрались до Кишинева - фото
Полиция остановила колонны сельхозтехники на подступах к Кишиневу.
Колонна аграриев на марше к Кишиневу: "пит-стоп" и результаты переговоров
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться