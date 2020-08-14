Пересмотр НДС для аграриев: прошло заседание Минфина

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Министерство финансов созвало второе заседание рабочей группы, ответственной за вопрос о НДС в сельском-хозяйстве.
Как отметили в Минфине, в начале встречи рассмотрели законодательную инициативу о применении в Молдове процедуры обратного тарифа при поставке зерновых и технических растений, в том числе масличных культур и сахарной свеклы.
"Участники встречи пришли к выводу, что предлагаемый подход требует всестороннего анализа. Участвовать должны все заинтересованные стороны, чтобы достичь глубоких и концептуальных изменений в системе НДС", - отметили в Минфине.
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В министерстве проанализировали текущую ситуацию с НДС в аграрном секторе и представили предложения по улучшению ситуации.
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