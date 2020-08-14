Получат ли аграрии по 3 тысячи леев за гектар: что заявил премьер  

Новая дискуссия о ситуации в сельском хозяйстве страны прошла в пятницу между главой кабмина и представителями фермерских федераций и ассоциаций.

КИШИНЕВ, 14 авг – Sputnik. Итогом разговора стало решение создать дискуссионную платформу между организациями аграриев и министерством экономики и инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как отметили в кабмине, представители фермерских ассоциаций надеются, что такая платформа поможет создать долгосрочную стратегию для агросектора.

В ходе дискуссии стороны вместе проанализировали текущее положение дел в сельском хозяйстве после засухи, ливней и града.

"Фермеры заявили, что не хотят перекладывать на государство проблемы одного экономического сектора, и выступили с конкретными предложениями, не требующими немедленных финансовых вложений", - отметили в пресс-релизе правительства.

Но в то же время аграрии попросили освободить от оплаты налогов наиболее пострадавших от засухи производителей. Также они настаивают на освобождении от налогов за первую половину 2021 года.

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Премьер Ион Кику в свою очередь заверил, что из ситуации можно найти выход, но только путем сотрудничества, а не конфликтов.

Он напомнил, что государство готово выплатить компенсацию производителям зерновых культур первой группы. На эти цели правительство выделило 200 миллионов леев. Что касается повышения компенсации на один гектар, то премьер пояснил, что это невозможно в условиях, когда в госбюджете дефицит в 17,5 миллионов леев.

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