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КПП Кучурганы.

Приднестровские таможенники подсчитали убытки от пандемии

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1743)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200814/31306062/pridnestrovskie-tamozhenniki-podschitali-ubytki-ot-pandemii.html

Опубликованные статистические данные показывают, по каким товарам за время карантина снизился экспорт и импорт.

ТИРАСПОЛЬ, 14 авг – Sputnik. За семь месяцев 2020 года доходы, администрируемые таможенными органами Приднестровья и поступившие в республиканский бюджет, составили немногим более 400 млн приднестровских рублей, что практически эквивалентно сумме в молдавских леях. Если сравнить с аналогичным периодом 2019 года, недобор составил 16%.

"Снижение фискальных показателей напрямую связано с уменьшением на 13% внешнеторгового оборота Приднестровья. В том числе импорта – на 16% и экспорта – на 7%. Подобная ситуация сегодня наблюдается практически по всему миру, пострадавшему от пандемии, начавшейся в марте", - отметили в Таможенном комитете Приднестровья.

По словам таможенников, отрицательная динамика приднестровского экспорта обусловлена снижением объемов вывоза продовольственных товаров и сырья, минеральных продуктов, металлов и изделий из них, текстиля и машиностроительной продукции.

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Снизился также и импорт, в частности текстильных материалов, машиностроительной продукции, а также металлов.

"Особенно сильно кризисные явления отразились на внешнеэкономической активности индивидуальных предпринимателей", - подчеркнули в комитете.

В условиях пандемии в Приднестровье была оказана господдержка для граждан и бизнеса, предусматривающая в том числе упрощения в таможенной сфере.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1743)

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Теги:
импорт, экспорт, таможня, Приднестровье


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