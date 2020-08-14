Стало известно, в каких регионах создадут новые промышленные платформы

Глава правительства обсудил с председателями районов порядок работы новых индустриальных зон и привлечение инвестиций в создаваемые предприятия.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику встретился с председателями районов, где будут созданы 16 многофункциональных промышленных платформ (МПП). Дискуссия была организована для обсуждения действий, необходимых, чтобы обеспечить запуск и работу каждой индустриальной зоны на начальном этапе.

На подключение инфраструктурных сетей к выбранным участкам правительство выделило 50 миллионов леев.

Кику подчеркнул важность этой инициативы для экономического развития страны.

"Мы осознаем, что без индустриализации страны, без создания возможностей для потенциальных инвесторов запускать производство в Молдове, мы по-прежнему будем зависеть от сельского хозяйства, от климата и продолжим продавать сырье, закупая продукцию с высокой добавленной стоимостью за границей", - сказал он.

На встрече были представлены концепция пилотной программы и дорожные карты для каждой платформы, подготовленные Министерством экономики и инфраструктуры в сотрудничестве с организацией по развитию малого и среднего бизнеса (ODIMM).

На начальном этапе МПП будут работать в общем фискальном режиме Республики Молдова, но власти изучат возможность предложения особого налогового статуса крупным иностранным инвесторам, если это будет условием прихода в страну.

"Нам нужно четко понимать, что и как делать в каждом районе, потому что за оставшиеся четыре месяца надо завершить все мероприятия, запланированные в этом году", - добавил премьер-министр.

Шесть районных администраций уже завершили технические процедуры и готовы заключить Соглашение о сотрудничестве с ODIMM, чтобы продолжить действия, предусмотренные на втором этапе.

Пилотная программа по созданию МПП в 16 районах страны будет реализована в ближайшие три года. Для размещения платформ выбраны районы Анений Ной, Басарабяска, Бричень, Кантемир, Криулень, Дондюшень, Дубэсарь, Флорешть, Глодень, Яловень, Окница, Леова, Рышкань, Сынджерей, Шолдэнешть и Теленешть.

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