Стало известно, в каких регионах создадут новые промышленные платформы

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику встретился с председателями районов, где будут созданы 16 многофункциональных промышленных платформ (МПП). Дискуссия была организована для обсуждения действий, необходимых, чтобы обеспечить запуск и работу каждой индустриальной зоны на начальном этапе.
На подключение инфраструктурных сетей к выбранным участкам правительство выделило 50 миллионов леев.
Кику подчеркнул важность этой инициативы для экономического развития страны.
"Мы осознаем, что без индустриализации страны, без создания возможностей для потенциальных инвесторов запускать производство в Молдове, мы по-прежнему будем зависеть от сельского хозяйства, от климата и продолжим продавать сырье, закупая продукцию с высокой добавленной стоимостью за границей", - сказал он.
На начальном этапе МПП будут работать в общем фискальном режиме Республики Молдова, но власти изучат возможность предложения особого налогового статуса крупным иностранным инвесторам, если это будет условием прихода в страну.
"Нам нужно четко понимать, что и как делать в каждом районе, потому что за оставшиеся четыре месяца надо завершить все мероприятия, запланированные в этом году", - добавил премьер-министр.
Шесть районных администраций уже завершили технические процедуры и готовы заключить Соглашение о сотрудничестве с ODIMM, чтобы продолжить действия, предусмотренные на втором этапе.
Пилотная программа по созданию МПП в 16 районах страны будет реализована в ближайшие три года. Для размещения платформ выбраны районы Анений Ной, Басарабяска, Бричень, Кантемир, Криулень, Дондюшень, Дубэсарь, Флорешть, Глодень, Яловень, Окница, Леова, Рышкань, Сынджерей, Шолдэнешть и Теленешть.
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