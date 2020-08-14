Сколько может потерять Молдова на газе из Европы

Европейский рынок газа выглядит более выгодным для Молдовы, но лишь на первый взгляд. В реальности он принес бы "Молдовагаз" убытки в миллионы долларов. В деталях контрактов разбирался Sputnik.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik, Данара Курманова. "Молдовагаз" собирается инвестировать около 280 тысяч долларов в газификацию населенных пунктов Гагаузии. Об этом 14 августа в социальных сетях заявила пресс-служба акционерного общества. Ранее компания сообщила, что до конца текущего года газораспространительная сеть "Молдовагаз" расширится на 123 километра.

Данные вложения стали возможными отчасти благодаря рациональному подходу компании к импорту природного газа. 13 августа "Молдовагаз" опубликовала подробности соглашения с ПАО "Газпром". Сравнивая российский контракт с условиями Центрально-Европейского хаба, выясняется: в случае сделки с Европой Молдова переплачивала бы 32 доллара за каждую тысячу кубометров газа. При этом Европа предлагает газ по цене 108 долларов за тысячу кубометров, в то время как средняя цена российского газа за год составляет 146 долларов.

Почему даже в таком случае российский газ оказался для Молдовы выгоднее европейского? На вопрос отвечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Чем коварен спотовый рынок

Сотрудничество с европейским хабом не устраивает "Молдовагаз" из-за принципа работы спотового рынка, считает эксперт.

"Спотовый рынок – это рынок краткосрочных контрактов, где цены меняются каждый день. Сегодня одна цена, завтра – другая, в зависимости от баланса спроса и предложения. То есть это типичная биржа, где все меняется даже под влиянием новостей. Например, построили новый завод по производству сжиженного природного газа – соответственно, предложение превысило спрос, и цены упали", - объясняет Игорь Юшков.

Однако чаще всего цены не падают, а растут, причем зависимо от погоды, продолжает Юшков.

"Погода ухудшилась – газа для отопления стали потреблять больше, и цены растут", - говорит он. Между тем, для Молдовы вопрос погоды особенно актуален. Если в июле этого года жители республики использовали лишь 24,2 млн кубометров газа, зимой голубое топливо необходимо им в 7 раз больше – около 170 млн кубометров.

К весне потребность в газе снижается – за март 2020 года Молдова израсходовала уже 110,4 млн кубометров, по данным "Молдовагаз". Все эти сезонные колебания ведут к тому, что зимой газ на спотовом рынке обходился бы компании весьма дорого – больше 150 долларов за тысячу кубометров.

"В контракте "Газпрома", как правило, действуют долгосрочные привязки, и это сглаживает цену на протяжении периода", - говорит Игорь Юшков.

То есть по условиям соглашения, цена на газ пересматривается ежеквартально. И если летом расчетная цена газа, поставляемого из России в Молдову, составляет 133,56 доллара за тысячу кубометров, то в четвертом квартале, как раз во время похолодания, она снизится до 100 долларов. Поэтому потребление больших объемов газа не будет разорительным для бюджета.

Дешевле некуда

Еще одна проблема спотовых рынков: страна не может сразу приобрести столько газа, сколько ей нужно, говорит эксперт. Спотовый рынок не рассчитан на большие объемы топлива, которые так нужны Молдове. С января по июль этого года объем потребления газа в стране составил 592,9 млн кубометров.

К тому же, по данным отчетов "Молдовагаз", европейские хабы требуют авансовые платежи, в отличие от "Газпрома", продающего Молдове топливо по куда более низким расценкам, чем для других стран.

Для сравнения: средняя цена российского газа за тысячу кубометров для Азербайджана составляет 180,7 доллара, а для Ирана – 191,7 доллара. Тем временем средняя цена для Молдовы находится в пределах 146 долларов, то есть как минимум на 34,7 доллара дешевле. И если оптовая цена российского газа равняется 54 долларам за тысячу кубометров, то в августе этого года Молдова приобрела газ у РФ за 48 долларов по итогам торгов на Санкт-Петербургской бирже.

Как сообщает "Молдовагаз" в социальных сетях, контракт с "Газпромом" позволил компании в 2019 году сэкономить более 13 млн долларов.

Покупка российского газа за год составила 247 млн долларов. Сделки на европейских спотовых рынках обошлись бы Молдове в 260 млн долларов.

О доставке-то забыли

А самое главное: котировки на биржах Европы не включают в себя расходы по транспортировке газа. Важно понимать, как складывается цена голубого топлива, отмечают в администрации "Молдовагаз". Например, итоговая стоимость российского газа в августе для Молдовы составит 114 долларов за тысячу кубометров – к цене 48 долларов добавляется стоимость транспортировки газа по России и Украине.

Сколько же долларов составит импорт тысячи кубометров газа из Европы? По данным австрийского хаба в Бамбартене, в начале августа спотовая цена газа составила 102,4 доллара за тысячу кубометров. Но котировка не учитывает стоимости доставки газа через Украину – 29,01 доллара. Более того, газ пришлось бы транспортировать еще и через Россию, что добавляет 37 долларов к общей стоимости. В результате получается 146,4 доллара.

Выходит, Молдова переплатила бы Европе больше 32 долларов за каждую тысячу кубов. А общая переплата с января по июль превысила бы 3,5 млн долларов. Данная сумма позволяет газифицировать 12 территорий, сопоставимых с масштабом населенных пунктов Гагаузии.

© Sputnik / Сколько Молдова может переплатить за европейский газ.

Более того, отсутствие дополнительных издержек в 2019 году обеспечило Молдове пятое место в рейтинге по доступности газа для населения. Как отмечает АО "Молдовагаз", среди европейских стран республика опередила Люксембург (14 место), Великобританию (19 место), Германию (22 место) и Швецию (33 место).

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