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Международный аэропорт Кишинев.

Минэкономики: все больше пассажиров требуют вернуть деньги за авиабилеты

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Экономика
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200815/31312793/minekonomiki-vse-bolshe-passazhirov-trebuyut-vernut-dengi-za-aviabilety.html

До 1 сентября 2020 года предстоит найти правовые решения как для пассажиров, так и для авиакомпаний, которые столкнулись с кризисом из-за пандемии COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Растет количество обращений пассажиров, которые требуют возместить стоимость авиабилетов. Увеличилось и число отказов авиакомпаний, сообщил директор Органа гражданской авиации (ОГА) Еужен Коштей во время рабочей встречи с министром экономики Сержиу Райляном.

Национальные авиалинии пытаются побудить пассажиров принимать ваучеры вместо возврата денег. Однако это решение не нравится большинству пассажиров, заметил Коштей.

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
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Учитывая важность проблемы, министр распорядился создать рабочую группу с участием ОГА, представителей авиакомпаний, Национальной ассоциации экономических агентов в области туризма, гражданского общества. Группе до 1 сентября 2020 года предстоит определить приемлемые правовые решения как для пассажиров, так и для авиакомпаний, которые столкнулись с кризисом из-за пандемии COVID-19.

Также Райлян поручил руководству ОГА и Агентству публичной собственности оценить ситуацию и финансовые риски в работе национальных авиакомпаний.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1747)

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Теги:
авиация


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