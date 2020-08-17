"Спасение утопающих". Как выживают молдавские рестораны в период пандемии

В условиях бушующего кризиса одними из самых пострадавших оказались рестораны и кафе. В каком состоянии отечественный общепит, и жив он больше или мертв, рассказали представители данной сферы.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по многим отраслям молдавской экономики. Значительные потери понесла и ресторанная сфера: в течение трех месяцев, с 16 марта до 15 июня, отечественные заведения общепита были закрыты, и сегодня абсолютное большинство из них работает в убыток.

Весной, когда в стране было введено чрезвычайное положение, мало кто подозревал, к каким социально-экономическим потрясениям приведет новое заболевание.

Просто выжить

"На тот момент мы готовились к открытию нового заведения в центре города, у нас уже был набран персонал – полный штат. После объявления ЧП проект пришлось заморозить, всех работников – около 50 человек – отправили по домам. Теперь у нас куча кредитов и долгов, которые нужно выплачивать. Чтобы покрыть все расходы и вернуться к нормальной жизни, понадобится минимум полгода-год", – рассказализвестный повар Ян Маслюков.

По его словам, каждый сотрудник выживал, как мог: кто-то пошел работать в магазин мясником, кто-то вообще ушел в другую сферу – подался в строители.

"Я пытался помочь своим работникам, звонил в другие рестораны и пытался их туда пристроить. Но мне отказали, сказали: мы своих прокормить не можем", – добавил собеседник.

Ситуацию осложнило то, что в условиях остановки деятельности и отсутствия доходов заведениям приходилось покрывать расходы на аренду, оплачивать коммунальные платежи, а также зарплату персоналу. Некоторые арендодатели пошли навстречу и снизили плату за пользование помещениями, но далеко не все.

"Арендная плата в этот период была неподъемной и, в первую очередь, убила дорогие и большие рестораны. Многие решили не продолжать и закрылись окончательно. И сейчас я знаю несколько таких заведений, которые выставлены на продажу", – поделился администратор сети ресторанов Юрий.

"Арендную плату и коммунальные услуги никто не снижал, не было даже отсрочки платежей. Зарплату по ситуации: кто урезал, кто нет, но в основном понизили, чтобы выжить. Это коснулось абсолютно всех. Я не знаю ни одного ресторана, где все было бы отлично", – добавил Ян Маслюков.

"Спасительная" доставка

Многих рестораторов в какой-то степени выручила доставка еды, востребованная в период карантина. Но и она стала лишь каплей в море расходов, которые легли на плечи бизнесменов.

"Только на доставке выжить нельзя, она составляет всего 10 процентов от общего оборота. Максимум, чем она могла помочь в условиях карантина, это частично покрыть расходы ресторана по зарплате, коммунальным платежам", – отметил Ян Маслюков.

"Доставка в период чрезвычайного положения нас никак не выручила, мы работали в убыток, чтобы не потерять персонал и связь с нашими гостями", – пояснила Оксана, администратор крупной сети кофеен.

Данный сервис частично помог лишь небольшим заведениям, где затраты не так высоки.

"Благодаря доставке мы себя сохранили. Был запрос от постоянных клиентов, мы смогли покрыть расходы и выплатили долги по зарплатам", – рассказала Ирина, менеджер небольшого кафе.

"Работаем в минус"

Власти 15 июня разрешили возобновить деятельность данного сектора. Казалось, что как только заведения откроются, люди, соскучившиеся по культурному досугу, заполнят террасы кафе и ресторанов, а владельцы смогут вернуть долги и покрыть расходы.

Но бума посещаемости не случилось: заполняемость резко упала. По словам администраторов, сейчас она составляет всего 30-40 процентов от прежнего объема.

"Не все открылись 15 июня, некоторые начали работать позже, другие еще в режиме ожидания, так как на данный момент деятельность в сфере общепита нерентабельна. Продажи составляют примерно 50 процентов от объема прошлого года, и это учитывая тот факт, что люди не выезжают за границу, а отдыхают в стране. Данные объемы не способны даже обеспечить самоокупаемость, не говоря уже о прибыли. Мы в глубоком минусе", – сообщила Sputnik Молдова председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки.

"Больше всего пострадал премиум-сегмент, он умер. Есть имиджевые заведения, где ресторанный бизнес не является основным: например, жена держит ресторан, а муж - миллионер, вот они работают. Что касается остальных, я уверен в том, что 90 процентов заведений работают в убыток. О самоокупаемости в этих условиях не может быть и речи. У людей нет денег, заполняемость низкая, и владельцы просто аккумулируют долги", – пояснил администратор сети ресторанов Юрий.

В условиях распространения коронавируса рестораны вынуждены закупать защитные средства для персонала и гостей, и это – дополнительная статья расходов.

"Раньше упаковка барных перчаток стоила 160 леев, сейчас – 310, и их в продаже нет. Мы используем по пачке перчаток в день. Три тысячи леев в месяц улетают в никуда, и это не считая масок и дезинфектантов", – добавил Юрий.

Еще одна проблема – нехватка квалифицированных кадров. После снятия режима ЧП многие специалисты уехали из страны в поисках лучшей жизни.

"Говорили о том, что рестораны закроются, и многие профессионалы останутся в Молдове. Но их нет, значительная часть уехала, а те, кто остался, хотят высокие зарплаты. Например, я знаю отличного повара, который готов работать за тысячу леев в день. Где взять эти деньги? Кстати, в одном из престижных кишиневских ресторанов повар получал до карантина две тысячи евро в месяц. Сейчас это заведение – банкрот. Это вместо вывода. Мы не можем покрыть аренду, не говоря уже о таких зарплатах", – рассказал собеседник.

Юрий сообщил, что на данный момент его заведения выживают только за счет помощи инвесторов, которые предоставили деньги в кредит и помогают покрывать расходы.

"Они спонсировали нас все три месяца карантина, чтобы мы хоть как-то продержались и открылись. Мы думали, что сможем вернуть кредит к октябрю, но сейчас будем просить о переносе сроков на следующий год. Это бесконечный замкнутый круг долгов, чтобы не закрыться, удержать персонал и клиентов. У нас еще не самая плохая ситуация: я знаю, что некоторые владельцы ресторанов заложили свое имущество, остались без жилья", – заключил он.

Поможет ли государство?

В рамках помощи предприятиям сектора ресторанного бизнеса власти заявили о снижении ставки НДС с 20 до 15 процентов. Данная мера была принята еще до пандемии, в феврале, и должна была вступить в силу 1 июля, но для поддержки сегмента государство решило ввести ее раньше – с 1 мая.

По заявлениям бизнесменов, подобное сокращение налоговой ставки практически не сказалось на их деятельности.

"Эти пять процентов не могут ничего покрыть, тем более что они действуют только на кухню, а не на алкоголь. Мы – пивное заведение, и реальная экономия для нас в рамках данной меры – около 500 леев в месяц. Возможно, тем, кто специализируется на доставке еды, это отчасти помогло, но не думаю, что сильно", – отметил администратор сети ресторанов Юрий.

По его словам, нынешняя ситуация напоминает манипуляции в магазинах, когда перед объявлением распродажи руководство искусственно завышает цены.

"Первого октября 2018 года в Молдове было принято решение о введении пониженной ставки НДС для нашего сектора в размере 10 процентов – мы добивались этого с 2013 года. Это была по-настоящему важная и полезная мера, которая позволила нам экономить около 20 тысяч леев в месяц в большой сезон. Потом, год назад, ставку опять подняли до 20 процентов, а этой весной снизили до 15 – мол, власти нас так поддерживают. Но при нынешних объемах продаж данное решение никак нам не помогает. Это все равно, что сделать шаг вперед и два назад", – пояснил Юрий.

Председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки подтвердила, что в условиях сильнейшего кризиса отечественные заведения общепита остались без реальной поддержки.

После закрытия ресторанов весь персонал оказался в состоянии "технической безработицы". В Молдове в данной отрасли были задействованы 50 тысяч сотрудников, и выплаты зарплат легли на плечи бизнесменов.

"Остановка деятельности ресторанов произошла не по нашему желанию, а по указанию властей. В других странах государство взяло на себя ответственность за данное решение и последствия, которое оно вызвало. Нам же просто запретили работать: разбирайтесь, как хотите. В Румынии до конца года государство будет выплачивать работникам сектора HoReCa 42 процента от зарплаты. Болгария, Германия и Испания сократили НДС в два раза на период шесть месяцев. Подобные стимулирующие меры должны были быть приняты и у нас", – отметила собеседница.

По ее словам, чтобы выжить и сохранить рабочие места, предприятиям необходимы налоговые каникулы. Но и этого не случилось: налоги должны быть оплачены в соответствующем триместре, а за опоздание начисляют пеню.

"Да, возможно, у нашего государства нет возможности выплачивать сотрудникам пособия по безработице. Мы это понимаем, поэтому предложили покрыть их зарплаты за счет налоговых льгот. Но и этого не произошло", – подчеркнула Засавицки.

В ожидании второй волны

Сегодня в ресторанной сфере ходят слухи, что осенью, на фоне нового всплеска заражения коронавирусом, власти опять могут закрыть заведения.

"Если мы уйдем на карантин еще на два-три месяца, то случится катастрофа. Это добьет тех, кого не добило сейчас. Единственный выход в этой ситуации, чтобы опять не попасть в налоговую яму, – сразу уехать за границу", – поделился повар Ян Маслюков.

Оксана, администратор крупной сети кофеен, рассказала, что руководство активно готовится к повторному закрытию, которое, по ее мнению, может случиться совсем скоро.

"Сейчас мы готовим план "Б" – доставка на основе предзаказа. Для этого мы работаем над нашим сайтом и совершенствуем мобильное приложение. Это то, что позволит нам делать продажи гостям на дом. В период пандемии с доставкой были проблемы: фиксировался большой наплыв, телефонная линия была перегружена, и клиенты не могли нам дозвониться. Сейчас мы упростили процедуру: необходимо просто зайти в приложение, выбрать заведение из сети, указать время и ждать свой заказ", – сообщила она.

Несмотря на все меры подготовки, абсолютное большинство рестораторов настроены пессимистично.

"В условиях пандемии не все представители ресторанного дела могут позволить себе новые инвестиции, внедрение цифровых технологий, переход в онлайн и прочие меры адаптации к изменившимся бизнес-реалиям. Многим будет легче просто самоликвидироваться. В июне мы прогнозировали, что до конца текущего года примерно 60 процентов заведений общепита исчезнут с рынка, сейчас я воздержусь от каких-либо оценок. Но несомненно - мы в глубочайшем кризисе", – подчеркнула председатель Национальной ассоциации ресторанов и развлекательных заведений Анета Засавицки.

"Если государство никак не поможет сегменту, еще одно закрытие станет окончательным", – заключил администратор сети ресторанов Юрий.

Надежды на то, что власти вмешаются и протянут руку помощи сектору HoReCa, тают с каждым днем. А пока что спасение утопающих в нашей стране остается в их собственных руках.

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