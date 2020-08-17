В Нацбанке рассказали, что будет с ценами в ближайшее время

В Нацбанке Молдовы рассчитали и обнародовали сценарий изменения цен на продукты питания, топливо и регламентированные услуги.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы пересмотрел прогноз среднегодовой инфляции на 2020 и 2021 годы, повысив его до 4,9% и 4,2%, соответственно.

"Годовой уровень инфляции будет стабильным на протяжении всего прогнозируемого периода. Находясь на нижней границе интервала инфляции, он достигнет целевого значения в середине 2022 года", - сказано в отчете Нацбанка.

Цены на продукты питания, по прогнозам экспертов Нацбанка, будут расти до первого квартала будущего года. Это связано со снижением урожая сельхозпродукции в этом году, ограничениями на экспорт некоторых агропродовольственных товаров во многих странах региона, увеличением отправки зерна в начале года, динамикой национальной валюты, акцизной политикой и другими факторами. В среднем в нынешнем году цены на продовольствие вырастут на 9,6%, в следующем – на 8,3%. Со второй половины 2021-го продукты начнут несколько дешеветь. Такая тенденция сохранится вплоть до конца прогнозируемого периода.

Годовой темп роста цен на регламентированные услуги спадет до первого квартала будущего года, а затем тенденция пойдет в незначительный, но все-таки рост. В нынешнем году тарифы увеличатся на 1,9%, а в 2021-м подешевеют на 0,6%.

Цены на топливо будут расти до третьего квартала будущего года. Затем они стабилизируются. Среднегодовой рост цен на топливо составит 7,2% в 2020-м, а в следующем году - 1,2%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova