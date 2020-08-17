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Евро перейдет в наступление, а доллар просядет : курс валют на вторник

© AP Photo / LM Otero
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200817/31335417/evro-euro-pereydet-v-nastuplenie-a-dollar-prosyadet--kurs-valyut-na-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 18 августа.

В плюсе по отношению к молдавскому "льву" окажется большинство из пяти основных валютных игроков.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
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Евро укрепится за сутки на семь банов и разместится на уровне 19,852 лея. А вот доллар просядет на один бан и будет торговаться 16,7499 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

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Что касается остальных валют, то 18 августа в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая укрепится до 0,614 лея, а румынский лей - до 4,1067 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль несколько просядет - до 0,2276 лея, 

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