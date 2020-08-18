"Засуха в головах": кто спасет сельское хозяйство Молдовы

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Нынешний год стал одним из самых сложных для отечественного сельского хозяйства. Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, а также нынешнее лето с крайне низким количеством осадков, привели к серьезным потерям всего агросектора страны.
По статистике, каждый из 3-5 лет в Молдове – засушливый. Почему молдавское общество оказалось снова неготовым к климатическому кризису, и какие выводы необходимо сделать фермерам и властям из сложившейся ситуации?
Застраховать урожай
Абсолютное большинство отечественных сельхозпроизводителей не страхуют свои риски, и это связано с двумя факторами: иждивенческое мышление и неразвитость молдавского рынка добровольного страхования. Такого мнения придерживается экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
"В условиях частой засухи правительство пыталось решить проблему страхования в сельском хозяйстве. Так, в 2007 году была принята стимулирующая мера: государство предоставило субсидии в размере 80 процентов от стоимости полиса при страховании сельхозрисков. То есть, если полис стоил десять тысяч, власти оплачивали восемь тысяч. И даже при таких условиях у нас никогда не страховали больше трех процентов земли – это своеобразный антирекорд. Аграрии не просчитывают свои риски, надеясь на помощь государства. И сейчас в условиях кризиса, когда все плохо, власти должны давать им деньги", – пояснил экономист.
"В нашей стране страховой полис для аграриев дорогой и некачественный, а процедура возмещения очень сложная. Зачастую фермерам просто невыгодно страховаться. В этой сфере необходимо навести порядок, ввести определенные законодательные изменения. Страховые компании должны быть более гибкими и развивать сферу своих услуг, для них это тоже возможность заработка", – добавил Ионицэ.
Лучшая страховка – инвестиции
Финансовое страхование – не единственный инструмент, с помощью которого можно минимизировать убытки и покрывать риски. Экономист Роман Киркэ считает, что наиболее эффективно вкладывать деньги в сельхозинфраструктуру: ирригационные системы и противоградовые установки защитят от капризов погоды лучше денежных выплат.
По его словам, в системы полива можно вкладывать собственные средства, а также привлекать гранты и брать кредиты. Фермер, который инвестирует в ирригацию, на порядок увеличивает свои доходы, урожайность повышается в разы, и эти затраты быстро окупаются.
Замкнутый круг
За почти тридцать лет независимости в Молдове так и не решили проблему орошения сельхозземель. Советские системы были разрушены, а новые так и не построили. По сведениям Минсельхоза, в настоящее время в Молдове ирригация покрывает не более 30 тысяч гектаров сельхозугодий.
Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что решение проблемы орошения в Молдове – реальная задача, и в этом случае многое зависит от воли правящего класса.
"Настоящая засуха у нас в головах. Мы постоянно страдаем от недостатка осадков, при том, что наша страна расположена между двумя реками. Это нонсенс. Не вкладываем в ирригацию, потому что бедные, а бедные потому, что нет ирригации. Замкнутый круг", – отметил экономист.
Он добавил, что несколько лет назад в Молдове решили проблему сохранности сельхозпродукции, построив по всей стране систему промышленных холодильных камер. И это – реальный пример того, что масштабные вызовы в сельском хозяйстве решаемы.
Несколько лет назад в рамках программы Compact, финансируемой правительством США посредством Корпорации "Вызовы тысячелетия", Молдове выделили более ста миллионов долларов. На эти деньги были построены и реконструированы десять централизованных систем ирригации, но этого количества пока недостаточно.
По мнению экономиста, подобная помощь – пример того, что найти финансы на восстановление орошения и продолжить работу в этом направлении реально, и первый шаг в этом направлении должен быть за правительством.
"Необходимо поставить задачу – в следующие пять лет построить оросительные системы. Сколько это будет стоить – пять или десять миллиардов леев, не столь важно. Мы все равно закладываем эти деньги в бюджет: каждый год по 600-800 миллионов леев, и толку мало, потому что бессистемно. Выделите в течение пяти лет по миллиарду леев на ирригацию и потом будете получать по три миллиарда леев налогов. Необходимо просто заняться этой проблемой, написать понятную и реальную программу, а доноры найдутся, причем это будут не кредиты, а гранты", – пояснил специалист.
Бизнес-подход
Экономист Роман Киркэ считает, что многие проблемы в аграрном секторе Молдовы вызваны недостаточной мотивацией фермеров и иждивенческим мышлением.
Эксперт привел в пример винодельческую отрасль, где в настоящее время фиксируется динамичное развитие.
"Именно по такому пути пошли виноделы: они перестали ждать субсидий от государства и функционируют по принципам рыночной экономики. Неэффективные предприятия давно обанкротились, осталась группа компаний, которые основываются на бизнес-подходе. Подобная стратегия, основанная на духе предпринимательства, позволит вырастить фермеров, ориентирующихся в современном конкурентном мире", – добавил Киркэ.
Как спасти аграрный сектор?
Для решения хронических проблем в данной отрасли необходима диверсификация экономической модели и развитие индустриального сектора. Это позволит снизить зависимость населения от постоянно бедствующей сельскохозяйственной сферы, считает экономист Виорел Гырбу.
По мнению Вячеслава Кунева, члена экономического совета при президенте Молдовы, государство должно создать эффективную долгосрочную стратегию по защите и развитию аграрной отрасли.
"Те меры, которые сейчас принимают власти, могут немного смягчить ситуацию, но не решить проблемы на системном уровне. Необходимо заняться экологической ситуацией, обеспечить защиту водных и лесных ресурсов, которые принципиально влияют на микроклимат и, соответственно, урожай. Власти не могут залезть на поле к каждому фермеру, но вкладывать в науку, растениеводство, создавать и внедрять сельхозинновации – например, системы экономичного полива – все это задача государства. Это комплексные меры, и они должны предприниматься постоянно, а не только когда засуха", – отметил эксперт.
По словам Кунева, минимум 20 процентов сельхозпроизводителей могут не пережить этот сезон.
"Мы не знаем, что будет в следующем году. Прогнозы по среднегодовому повышению температур для Молдовы не утешительные, в ближайшие 20-30 лет климат не изменится в лучшую сторону. Необходимо начинать действовать сейчас", – добавил он.
"Все начинается с мышления"
Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что Молдова может успешно противостоять природным рискам и построить успешную аграрную модель, но для этого необходимы комплексные реформы.
По его словам, отечественные аграрии сталкиваются с одними и теми же проблемами каждый год, и это свидетельствует о полной несостоятельности молдавского сельхозсектора.
"Мы ведем примитивный образ жизни и такое же сельское хозяйство. Засуха происходит раз в три года, так не лучше ли вместо выплат компенсаций за неурожай вложиться в ирригацию, которая окупится в течение пяти лет? В Молдове возможно построить современную капиталоемкую отрасль, где ты тратишь много, а зарабатываешь еще больше. Вместо этого мы просто издеваемся над своей землей", – заключил он.
Суть проблемы
Аграрии перекрывали на некоторое время трассу национального значения Кишинев-Каушаны, а затем на тракторах выдвинулись в Кишинев. Протестующие намерены оставаться в столице до тех пор, пока не получат четкие гарантии от властей.
После многочисленных дискуссий глава кабмина Ион Кику заявил, что правительство готово выделить в качестве частичной компенсации за неурожай 1500 леев на один гектар, а процедура предоставления компенсации на зерновые первой группы (пшеница, ячмень, рапс) будет упрощена. Аграрии смогут использовать накопленный НДС для выплаты земельного налога и расчета по налоговым выплатам, связанным с зарплатой.
Несмотря на достигнутые договоренности, аграрии намерены оставаться в Кишиневе и продолжать протесты. Их главное требование – увеличение компенсаций до 3 тысяч леев за каждый гектар посевов, пострадавший от стихийных бедствий, с учетом того, что в каждый гектар они вложили по 6-7 тысяч леев.
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