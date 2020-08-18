"Засуха в головах": кто спасет сельское хозяйство Молдовы

В Молдове продолжаются протесты аграриев: на фоне сильной засухи и неурожая они требуют поддержки у государства. Кто поможет фермерам, почему за 30 лет в стране не построили ирригационных сооружений, и есть ли будущее у сельского хозяйства Молдовы, рассказали эксперты.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Нынешний год стал одним из самых сложных для отечественного сельского хозяйства. Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, а также нынешнее лето с крайне низким количеством осадков, привели к серьезным потерям всего агросектора страны.

© Sputnik / Алена Матвеева Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

По статистике, каждый из 3-5 лет в Молдове – засушливый. Почему молдавское общество оказалось снова неготовым к климатическому кризису, и какие выводы необходимо сделать фермерам и властям из сложившейся ситуации?

Застраховать урожай

Абсолютное большинство отечественных сельхозпроизводителей не страхуют свои риски, и это связано с двумя факторами: иждивенческое мышление и неразвитость молдавского рынка добровольного страхования. Такого мнения придерживается экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"В условиях частой засухи правительство пыталось решить проблему страхования в сельском хозяйстве. Так, в 2007 году была принята стимулирующая мера: государство предоставило субсидии в размере 80 процентов от стоимости полиса при страховании сельхозрисков. То есть, если полис стоил десять тысяч, власти оплачивали восемь тысяч. И даже при таких условиях у нас никогда не страховали больше трех процентов земли – это своеобразный антирекорд. Аграрии не просчитывают свои риски, надеясь на помощь государства. И сейчас в условиях кризиса, когда все плохо, власти должны давать им деньги", – пояснил экономист.

Ситуация осложняется тем, что молдавский рынок страхования сельхозрисков слишком мал, а качество обслуживания низкое. По данным Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), сегодня в данном сегменте аккредитованы десять компаний, из них реально функционируют только пять.

"В нашей стране страховой полис для аграриев дорогой и некачественный, а процедура возмещения очень сложная. Зачастую фермерам просто невыгодно страховаться. В этой сфере необходимо навести порядок, ввести определенные законодательные изменения. Страховые компании должны быть более гибкими и развивать сферу своих услуг, для них это тоже возможность заработка", – добавил Ионицэ.

Лучшая страховка – инвестиции

Финансовое страхование – не единственный инструмент, с помощью которого можно минимизировать убытки и покрывать риски. Экономист Роман Киркэ считает, что наиболее эффективно вкладывать деньги в сельхозинфраструктуру: ирригационные системы и противоградовые установки защитят от капризов погоды лучше денежных выплат.

"Все знают: засуха – это хроническая болезнь для Молдовы. Из десяти лет семь – засушливые, и пенять на то, что мы не знали, что в этом году будет засуха – это просто отсутствие планирования. Такое впечатление, что сельхозпроизводители играют в казино с погодой, думая, что в этом году "пронесет". А выход один – необходимы оросительные системы", – отметил эксперт.

По его словам, в системы полива можно вкладывать собственные средства, а также привлекать гранты и брать кредиты. Фермер, который инвестирует в ирригацию, на порядок увеличивает свои доходы, урожайность повышается в разы, и эти затраты быстро окупаются.

Замкнутый круг

За почти тридцать лет независимости в Молдове так и не решили проблему орошения сельхозземель. Советские системы были разрушены, а новые так и не построили. По сведениям Минсельхоза, в настоящее время в Молдове ирригация покрывает не более 30 тысяч гектаров сельхозугодий.

Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что решение проблемы орошения в Молдове – реальная задача, и в этом случае многое зависит от воли правящего класса.

"Настоящая засуха у нас в головах. Мы постоянно страдаем от недостатка осадков, при том, что наша страна расположена между двумя реками. Это нонсенс. Не вкладываем в ирригацию, потому что бедные, а бедные потому, что нет ирригации. Замкнутый круг", – отметил экономист.

Он добавил, что несколько лет назад в Молдове решили проблему сохранности сельхозпродукции, построив по всей стране систему промышленных холодильных камер. И это – реальный пример того, что масштабные вызовы в сельском хозяйстве решаемы.

"У фермеров портился урожай, потому что не было холодильников. Раньше, чтобы установить в своем хозяйстве холодильную установку, необходимо было изменить статус земли на промышленный – это три-четыре года бега по инстанциям, куча налогов и десятки тысяч евро взяток. Для решения проблемы власти сделали две простые вещи: разрешили строить объекты сельхозназначения без изменения статуса земель и дали субвенции на холодильники. В результате за три-четыре года по всей Молдове появились 700 промышленных холодильников – настоящая национальная сеть. И это позволяет покупать в мае виноград по цене пять леев за килограмм. Проблему холодильников решили, следующая – ирригация, необходима только воля и желание", – рассказал Ионицэ.

Несколько лет назад в рамках программы Compact, финансируемой правительством США посредством Корпорации "Вызовы тысячелетия", Молдове выделили более ста миллионов долларов. На эти деньги были построены и реконструированы десять централизованных систем ирригации, но этого количества пока недостаточно.

По мнению экономиста, подобная помощь – пример того, что найти финансы на восстановление орошения и продолжить работу в этом направлении реально, и первый шаг в этом направлении должен быть за правительством.

"Необходимо поставить задачу – в следующие пять лет построить оросительные системы. Сколько это будет стоить – пять или десять миллиардов леев, не столь важно. Мы все равно закладываем эти деньги в бюджет: каждый год по 600-800 миллионов леев, и толку мало, потому что бессистемно. Выделите в течение пяти лет по миллиарду леев на ирригацию и потом будете получать по три миллиарда леев налогов. Необходимо просто заняться этой проблемой, написать понятную и реальную программу, а доноры найдутся, причем это будут не кредиты, а гранты", – пояснил специалист.

Бизнес-подход

Экономист Роман Киркэ считает, что многие проблемы в аграрном секторе Молдовы вызваны недостаточной мотивацией фермеров и иждивенческим мышлением.

"Необходимо рассматривать данную отрасль, как бизнес-проект, а не социальную деятельность на субсидировании государства. Очень важно повышать бизнес-квалификацию фермеров, привлекать инвестиции, внедрять новые технологии. Тогда будет создан солидный фундамент, такой бизнес сможет пережить не только погодные катаклизмы, но и любые социально-экономические потрясения", – отметил он.

Эксперт привел в пример винодельческую отрасль, где в настоящее время фиксируется динамичное развитие.

"Именно по такому пути пошли виноделы: они перестали ждать субсидий от государства и функционируют по принципам рыночной экономики. Неэффективные предприятия давно обанкротились, осталась группа компаний, которые основываются на бизнес-подходе. Подобная стратегия, основанная на духе предпринимательства, позволит вырастить фермеров, ориентирующихся в современном конкурентном мире", – добавил Киркэ.

Как спасти аграрный сектор?

Для решения хронических проблем в данной отрасли необходима диверсификация экономической модели и развитие индустриального сектора. Это позволит снизить зависимость населения от постоянно бедствующей сельскохозяйственной сферы, считает экономист Виорел Гырбу.

"В Молдове в сельском хозяйстве, так или иначе, задействованы около 30 процентов рабочей силы – это очень много. Как правило, это самые уязвимые категории населения, и они не зарабатывают, а выживают. Нужно поднимать промышленный сектор, менять саму структуру экономики. После обретения Молдовой независимости излишняя либерализация разрушила отечественную промышленность. При этом государство не вмешалось и не поддержало сельскую местность, а ее жители сами не справились. Это двухсторонняя проблема. Власти просто выбрасывают деньги, чтобы помочь аграриям преодолеть кризис, и все остается так же", – подчеркнул эксперт.

По мнению Вячеслава Кунева, члена экономического совета при президенте Молдовы, государство должно создать эффективную долгосрочную стратегию по защите и развитию аграрной отрасли.

"Те меры, которые сейчас принимают власти, могут немного смягчить ситуацию, но не решить проблемы на системном уровне. Необходимо заняться экологической ситуацией, обеспечить защиту водных и лесных ресурсов, которые принципиально влияют на микроклимат и, соответственно, урожай. Власти не могут залезть на поле к каждому фермеру, но вкладывать в науку, растениеводство, создавать и внедрять сельхозинновации – например, системы экономичного полива – все это задача государства. Это комплексные меры, и они должны предприниматься постоянно, а не только когда засуха", – отметил эксперт.

По словам Кунева, минимум 20 процентов сельхозпроизводителей могут не пережить этот сезон.

"Мы не знаем, что будет в следующем году. Прогнозы по среднегодовому повышению температур для Молдовы не утешительные, в ближайшие 20-30 лет климат не изменится в лучшую сторону. Необходимо начинать действовать сейчас", – добавил он.

"Все начинается с мышления"

Экономист Вячеслав Ионицэ считает, что Молдова может успешно противостоять природным рискам и построить успешную аграрную модель, но для этого необходимы комплексные реформы.

"Наводнения, засуха, град – все решаемо, существуют инструменты, которые значительно минимизируют ущерб, нанесенный различными катаклизмами. В Голландии 60 процентов территории страны находится ниже уровня моря – и ничего, люди живут, построили дамбы. Мы же до сих пор не можем справиться с засухой", – подчеркнул эксперт.

По его словам, отечественные аграрии сталкиваются с одними и теми же проблемами каждый год, и это свидетельствует о полной несостоятельности молдавского сельхозсектора.

"Мы ведем примитивный образ жизни и такое же сельское хозяйство. Засуха происходит раз в три года, так не лучше ли вместо выплат компенсаций за неурожай вложиться в ирригацию, которая окупится в течение пяти лет? В Молдове возможно построить современную капиталоемкую отрасль, где ты тратишь много, а зарабатываешь еще больше. Вместо этого мы просто издеваемся над своей землей", – заключил он.

Суть проблемы

Напомним, что протесты аграриев начались с манифестаций фермеров из Каушанского и Штефан-Водского районов около трех недель назад. По словам фермеров, из-за капризов погоды они потеряли до ста процентов своего урожая, а убытки оцениваются в миллионы леев.

Аграрии перекрывали на некоторое время трассу национального значения Кишинев-Каушаны, а затем на тракторах выдвинулись в Кишинев. Протестующие намерены оставаться в столице до тех пор, пока не получат четкие гарантии от властей.

После многочисленных дискуссий глава кабмина Ион Кику заявил, что правительство готово выделить в качестве частичной компенсации за неурожай 1500 леев на один гектар, а процедура предоставления компенсации на зерновые первой группы (пшеница, ячмень, рапс) будет упрощена. Аграрии смогут использовать накопленный НДС для выплаты земельного налога и расчета по налоговым выплатам, связанным с зарплатой.

Кроме того, достигнута договоренность установить мораторий до 31 декабря 2020 года на налоговый контроль: это предложение будет озвучено парламенту. Другая инициатива – расширить субсидирование процентов по кредитам фермеров, в том числе и на существующие займы.

Несмотря на достигнутые договоренности, аграрии намерены оставаться в Кишиневе и продолжать протесты. Их главное требование – увеличение компенсаций до 3 тысяч леев за каждый гектар посевов, пострадавший от стихийных бедствий, с учетом того, что в каждый гектар они вложили по 6-7 тысяч леев.

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