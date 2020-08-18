Курс валют на среду: евро прибавляет, а доллар продолжает дешеветь

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 19 августа.

Евро за сутки подорожает на 2 бана и разместится на отметке в 19,8744 лея. Доллар продолжит дешеветь и потеряет еще 4 бана. В среду цена "американца" составит 16, 7005 лея.

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За 2019 год "зеленый" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов.

В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

Украинская немного подешевеет и будет торговаться по 0,6131 лея. Румынский лей, напротив, немного укрепится до 4,1098 в пересчете на нацвалюту. Что касается российского рубля, то 19 августа после небольшого падения он окажется снова в плюсе. Его цена на четверг - 0,2289 лея.

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