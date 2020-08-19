Есть ли шансы, что Всемирный банк поможет Молдове в связи с засухой

В этом году Молдове будет сложно получить доступ к деньгам Всемирного банка, которые рассматривались бы в качестве помощи агросектору, считает депутат-демократ Николай Чубук.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Правительство выделило 300 миллионов леев для частичной компенсации убытков сельхозпроизводителей из-за продолжительной засухи. Однако этого недостаточно, чтобы покрыть весь ущерб. Общая сумма потерь в сельском хозяйстве достигает порядка 900 миллионов леев. Президент Игорь Додон заявлял, что Молдова может рассчитывать на переговоры со Всемирным банком по кредиту для аграрного сектора.

Депутат от Демпартии Николай Чубук, который руководит рабочей группой по вопросам сельского хозяйства, считает, что в этом году Молдове будет сложно получить деньги от Всемирного банка.

"Думаю, что в этом году нам будет сложно получить доступ к этим финансовым средствам. При положительном сценарии, что мы утвердим такое соглашение, деньги смогут поступить только в следующем году", - заявил Чубук в комментарии Sputnik.

По его словам, на днях депутаты обратились ко всем партнерам по развитию и дипмиссиям, аккредитованным в Молдове, с просьбой отреагировать на сложные условия, в которых оказалось сельское хозяйство страны.

"Агросектор - очень важная отрасль для экономики республики. Приводились данные о том, что 27% граждан задействованы в этой сфере", - отметил Чубук.

Молдавские власти поддерживают и создание специального фонда для поддержки пострадавших от засухи аграриев, средства в который могут переводить как граждане страны, так и зарубежные партнеры.

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