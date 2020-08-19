Кику: эффекты пандемического кризиса ощущаются во всех секторах экономики

Глава правительства рассказал, что Торгово-промышленная палата и различные ассоциации предпринимателей оказали поддержку властям в разработке мер, которые частично компенсируют влияние кризиса на бизнес.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что в этом году экономика республики, как и региональная и мировая, столкнулись с пандемическим кризисом, эффекты которого ощущаются во всех секторах.

Глава кабмина обратился к отечественным предпринимателям со словами благодарности и высокой оценки результатов, которых достиг бизнес в этот непростой год.

"Большинству удалось сохранить рабочие места, продолжить деятельность, несмотря на очень тяжелые условия, финансовыми усилиями сохранить бюджетную устойчивость Молдовы. Только благодаря вам республика может выполнять свои финансовые обязательства перед гражданами в области медицины, образования и других очень важных для страны секторов", - сказал Кику.

Глава кабмина обратил внимание на то, что в этот непростой период Торгово-промышленная палата и различные ассоциации предпринимателей оказали поддержку правительству в разработке мер, которые частично компенсируют влияние кризиса на бизнес.

"Ценю тот факт, что поддержаны и те меры, которые способствуют продолжению вашей работы и сохранению рабочих мест, а также меры по помощи предпринимателям в выплате заработной платы. Имею в виду субсидирование налоговых платежей, связанных с зарплатой, что способствует сохранению рабочих мест. Выплата заработной платы людям, занятым в частном или государственном секторах, - одно из предварительных условий функционирования экономики, наличия платежеспособных потребителей и того факта, чтобы мы все могли выйти из этой сложной ситуации", - отметил Кику.

Как считает премьер, в нынешней ситуации необходимо реформировать многие мероприятия, в том числе такие важные для экономики и государства как "Торговая марка года".

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