Встреча аграриев с парламентской рабочей группой: какие решения приняты

Председатель парламентской рабочей группы по урегулированию ситуации в сельском хозяйстве Николае Чубук провел в среду брифинг, на котором объявил, какие решения были найдены и теперь должны быть согласованы с правительством.

КИШИНЕВ, 19 августа - Sputnik. Одним из основных решений, которые удалось найти парламентской рабочей группе, является реструктуризация выплат по кредитам фермеров поставщикам сельскохозяйственной техники.

Речь идет о сумме в 200 млн леев, их нужно реэшелонировать на срок в 12 месяцев, заявил на брифинге глава группы, депутат от ДПМ Николае Чубук.

Что касается другого требования протестующих (реструктуризации выплат по кредитам коммерческим банкам), этот вопрос нуждается в регулировании на законодательном уровне.

Николае Чубук отметил, что в ходе переговоров с представителями банков и небанковских организаций обсуждалась возможность выдвинуть законопроект о реэшелонировании фермерских кредитов.

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Парламентская группа также рассмотрела вопрос о выдаче справок о форс-мажорных обстоятельствах в сельском хозяйстве - этот вопрос также необходимо отразить в законопроекте.

Другие решения касаются налоговых аспектов и государственного субсидирования процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными производителями.

Николае Чубук уточнил, что ранее, после дискуссий платформы парламентской рабочей группы с представителями правительства, было решено повысить размер компенсации за каждый гектар сельскохозяйственных культур, пострадавших от засухи, с 1050 до 1500 леев. Уточним, что фермеры требовали увеличить эту компенсацию до 3000 леев, но премьер-министр заявил, что у государства сейчас нет такой возможности, бюджет уже испытывает большой дефицит в связи с пандемией COVID-19.

Кроме того, еще одним ответом на требования протестующих фермеров стало решение Минсельхоза упростить процедуру подачи документов фермерами, которые понесли потери более чем на 60% и также имеют право на компенсацию ущерба от засухи в нынешнем году.

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