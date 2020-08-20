Использование подземных вод: что решили власти

В настоящее время подземные воды используются без разрешений и контроля, что плохо влияет на состояние окружающей среды.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Кабинет министров на своем заседании утвердил Положение об использовании подземных вод для капельного орошения сельскохозяйственных земель, занятых садовыми культурами.

Документ должен обеспечить государственный контроль в области долгосрочного использования подземных вод для орошения сельскохозяйственных земель, занятых садовыми культурами. Агентство водных ресурсов Молдовы, Агентство геологии и минеральных ресурсов и Агентство окружающей среды должны стать посредниками в этом. Как утверждают местные власти, мера поможет предотвратить деградацию почвы, так как будут установлены качественные параметры грунтовых вод для орошения, в зависимости от типа почвы.

В Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что социально-экономические издержки, вызванные изменением климата, стихийными бедствиями, такими как засуха и наводнения, в Молдове очень значительны. Так, засухи 2007 и 2012 годов нанесли ущерб экономике - в один миллиард долларов и 0,4 миллиарда долларов соответственно. По оценкам, в текущем году экономические потери будут крупнее. Все это снижает урожайность садовых культур и ставит под угрозу продовольственную безопасность страны, отмечает ведомство.

"Орошение является основной эффективной мерой по оптимизации режима влажности почвы в период вегетации садовых культур и способствует повышению урожайности. Статья 45 п. (2) Закона о воде гласит, что в районах, где нет необходимых источников поверхностных вод, но имеются достаточные запасы подземных, включая пригодные для питья, их использование разрешено для целей, отличных от питьевого и хозяйственного водоснабжения", - подчеркнул министр сельского хозяйства Ион Пержу.

По данным профильного министерства, в 2011 году на национальном уровне на основании экологических разрешений эксплуатировалось всего 360 артезианских скважин - примерно треть от общего количества оборудованных и находящихся в рабочем состоянии.

"Эта ситуация говорит о несанкционированном и неконтролируемом использование подземных вод, что отрицательно влияет на компоненты окружающей среды: воду, почву, а также на национальную экономику. В этом контексте отмечу, что подземные воды используются для орошения сельскохозяйственных земель в Румынии, Украине, Греции, Испании, Португалии, США", - уточнил министр.

Нынешний год стал одним из самых сложных для сельского хозяйства Молдовы. Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, а также крайне сухое лето привели к серьезным убыткам.

© Sputnik / Vadim Rusu Обеспечение питьевой водой в Молдове

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