Куда чаще всего выезжали граждане Молдовы в январе-июне 2020 года

Пандемия коронавируса нанесла сокрушительный удар по туристической отрасли Молдовы. Национальное бюро статистики Молдовы обнародовало неутешительные данные по динамике в секторе за первое полугодие.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. В январе-июне 2020 года услугами отечественных туристических агентств и туроператоров воспользовались 37,5 тысячи человек, что на 75,3% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики Молдовы.

Уменьшение количества туристов и экскурсантов было обусловлено их сокращением в выездном туризме (-84,3%), внутреннем туризме (-46,3%) и въездном туризме (-20,2%).

Из 6,7 тысячи иностранных туристов, которые посетили нашу страну в первом полугодии, 95,9% прибыли на отдых, 2,7% – с профессиональными и деловыми целями и 1,4% – на лечение. Больше всего гостей приехало из Румынии – 75,4%. На втором месте – Украина (15,4%), на третьем – Российская Федерация (2,8%).

© Photo : BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Динамика въездного туризма в Молдове за первое полугодие в 2020 и 2019 годах

Что касается выездного туризма, то в январе-июне 2020 года через молдавские туристические агентства за границу отправились 19 тысяч человек, что на 84,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Абсолютное большинство из них (96,7%) покинули страну в целях отдыха.

В топе стран-направлений у граждан Молдовы такие страны, как Румыния (27,8%), Египет (23,4%), Украина (12,8%), Болгария (11,6%). Другие пункты назначения не столь популярны: в Чехии побывали 2,8% выезжающих, Объединенных Арабских Эмиратах и Турции – по 2,2%, Израиле и Венгрии – по 2%, Италии – 1,8%, Австрии – 1,5%, России, Франции и Мальдивских островах – по 0,8%.

Число граждан, отдыхавших в пределах Молдовы, за первое полугодие 2020 года составило 11,8 тысячи – на 46,3% меньше аналогичного периода прошлого года.

Финансовые поступления туристических агентств и туроператоров в январе-июне нынешнего года упали на 81,4%.

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