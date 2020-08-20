Эффекты COVID-19: как изменился рынок небанковского кредитования

Коронавирус сказался и на рынке небанковских кредитных организаций: люди берут меньше взаймы и просят пересмотреть сроки погашения обязательств.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Пандемический кризис привел к сокращению потребительских кредитов, которые предлагают микрофинансовые компании. Экономический эксперт Виорел Гырбу рассказал Sputnik о том, какова обстановка в небанковском секторе.

Эффекты от коронавируса ощущаются и в секторе небанковского кредитования, где наблюдается спад потребительских займов.

Последние данные Национальной комиссией по финансовому рынку показывают, что в первом квартале нынешнего года кредитный портфель вырос на 7,46% по сравнению с данными за аналогичный период 2019-го. Однако во втором триметра зарегистрирован спад.

"Объем предоставленных кредитом во втором квартале 2020 упал на 539,1 миллиона леев или на 5,6% в сравнении первым триместром этого года", - сказано в отчете структуры.

Почему произошли такие изменения?

Пандемия COVID-19 изменила культуру потребления, а изменения в небанковском секторе были предсказуемыми. Об этом в комментарии Sputnik заявил в комментарии Sputnik экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Тенденция закономерная, потому что в условиях экономического спада, в условиях кризиса потребление граждан снижается, а микрофинансовые организации именно потребление и финансировали. Изменилось поведение, а это отражается и на деятельности микрофинансовых компаний", - отметил собеседник.

По его словам, некоторые клиенты отказались от идеи обращаться за займами, так как их опасения, что в будущем все пойдет не так, как обычно, выражены сильнее. Именно поэтому рынок и упал, считает эксперт.

С другой стороны, на тенденцию к снижению повлияли просьбы клиентов пересмотреть сроки погашения займов, взятых в микрофинансовых организациях. По данным Национальной комиссии по финансовому рынку, за указанный период пересмотрены порядка 18% контрактов "в ущерб предоставлению новых небанковских кредитов".

В Национальной комиссии по финансовому рынку отмечают, что на данный момент в стране насчитывается порядка 168 небанковских кредитных организаций (НКО). На конец июня нынешнего года кредиты в микрофинансовых компаниях были у порядка 459 тысяч физлиц и 3,7 тысячи юридических лиц. Средний размер потребительского займа составляет 20 тысяч леев (1,1 тысячи долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы).

На начало июля собственный капитал действующих небанковских кредитных компаний составил 3,6 миллиарда леев. Общий объем активов этих организаций достиг 10,4 миллиарда леев, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

НКО работают по новым правилам

Нередко встречались случаи, когда быстрые кредиты становились непосильным бременем для тех, кто не выплачивал по ним деньги вовремя. Государство хотело предотвратить подобные ситуации, поэтому внесло изменения в небанковский сектор. Закон, вступивший в силу весной нынешнего года, предусматривает ограничения на затраты по быстрым кредитам, взятым в микрофинансовых компаниях.

Небанковские организации больше не могут взимать проценты, пеню и комиссии сверх суммы предоставленного кредита.

Кроме того, в случае предоставления кредита до 50 тысяч леев, компания не сможет изменять условия контракта в ущерб клиенту и увеличивать обязательства по выплатам.

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