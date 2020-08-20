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Крутой поворот евро и поведение доллара: курс валюты на несколько дней

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200820/31376849/krutoy-povorot-evro-euro-povedenie-dollara-kurs-valyuty-na-neskolko-dney.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 20 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 21 августа и выходные. Отечественная валюта окажется в плюсе по отношению ко всем пяти основным игрокам. Евро за сутки упадет сразу на 20 банов и разместится на уровне 19,6967 лея.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
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Доллар просядет на три бана и займет планку в 16,6356 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

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Что касается остальных валют, то 21 августа и на выходные в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2255 лея. Украинская гривна отступит до 0,6064 лея, румынский лей - до 4,0711 в пересчете на нацвалюту.

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