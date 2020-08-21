Додон рассказал об отношениях Молдовы с Россией и помощи от Запада и Востока

Глава республики прокомментировал отношения с Россией и ту помощь, которую выделяет РФ в сравнении с другими международными партнерами страны.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что по сравнению с помощью России от западных партнеров следуют четкие и очень часто политические условия для получения поддержки с их стороны.

"Что касается помощи со стороны РФ. Обозначу несколько моментов, которые, уверен, важны и для сельского хозяйства и в целом для экономики. Во-первых, по сельскому хозяйству – еще год назад я договорился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы для молдавских товаров был беспошлинный экспорт на российский рынок", - сказал глава государства в рамках еженедельной рубрики "Президент отвечает".

По его словам, Молдова экспортирует в РФ фрукты, овощи, консервы и вино без таможенных пошлин.

"Это очень хорошо, потому что наши производители ежегодно экономят около 300 миллионов леев, не платят таможенные сборы, и это (деньги – ред.) остается у наших предприятий", - отметил президент.

Додон обратил внимание, что данная договоренность действует до конца года. "В октябре будем еще раз проводить анализ, если нет каких-то рисков. Поэтому те, кто хочет отправить правительство в отставку, хорошо подумайте. Потому что если отправите, то, думаю, после 1 октября этого льготного режима не будет", - добавил Додон.

Во-вторых, как отметил глава республики, россияне дали Молдове возможность получить 200 миллионов евро в качестве кредита для поддержки экономики.

"Оппозиция заблокировала, но Российская Федерация, несмотря на это, согласилась возобновить переговоры. Для нас очень важно до конца года, до декабря, эти деньги получить. И уверен, что мы их получим", - подчеркнул молдавский президент.

Кроме того, по его словам, достигнута договоренность, что в ближайшее время в Молдову поступит 40-50 тысяч тонн дизтоплива для помощи отечественным сельхозпроизводителям.

"Сейчас наши коллеги из России смотрят технические детали, как это сделать. Это важно для наших аграриев? Уверен, что важно. Потому что примерно для миллиона гектаров, пострадавших от засухи, это 50 литров на гектар. Думаю, что это существенная помощь для каждого сельхозпроизводителя", - пояснил Додон.

Президент Молдовы отметил, что есть и другие конкретные предложения от России, чтобы помочь республике.

"Конечно, помогают и другие партнеры – МВФ, ЕС. Но по сравнению с помощью России там следуют четкие и очень часто политические условия. Сделайте это и то. К примеру, МВФ настаивает, чтобы мы урезали затраты бюджета этого года на 1,5 миллиарда леев", - сказал глава государства.

При этом, напомнил Додон, молдавские аграрии требуют от государства выделить им дополнительно два миллиарда леев.

"Это очень непросто. Откуда урезать полтора миллиарда. И наши партнеры из Европы ставят такие условия. Но мы готовы и будем сотрудничать со всеми - и с Западом, и с Востоком", - отметил президент.

По его словам, на этом принципе во внешней политике он настаивал за годы своего президентства – Молдова должна дружить со всеми - и с Западом, и с Востоком.

"А не воевать с кем-то против кого-то, не дружить с Европой против России или с РФ против ЕС. Это наш принцип. Так мы можем добиться хороших результатов для нашей страны, для укрепления нашей независимости. С Россией мы будем дружить. Это наш стратегический партнер, это наши братья. И у тех, кто пытается нас рассорить, ничего не получится. Потому что эта дружба и братство длится уже сотни лет. Уверен, что так будет и дальше", - заключил Додон.

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