Как пандемия COVID-19 повлияла на сферу торговли в Молдове

В первом полугодии текущего года на фоне карантинных ограничений оборот торговли и рыночных услуг в республике значительно сократился. Между тем, уже в июне данный сектор начал оправляться от весенних потрясений.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. За первые шесть месяцев текущего года оборот рыночных услуг, оказанных населению, уменьшился на 24,7%. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

В целом, объемы розничной торговли за январь-июнь 2020 года (за исключением автомобилей и мотоциклов) снизились на 1,4%, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, а оптовой – на 9,3%. Что касается покупок-продаж автотранспортных средств и мотоциклов, то их обороты упали на 22,3% (в текущих ценах).

Наибольшее снижение в отечественной торговой сфере было зарегистрировано в апреле – в разгар чрезвычайного положения, введенного в результате распространения коронавируса. В четвертый месяц года оборот розничной торговли составил всего 71,8% от объема апреля прошлого года.

Между тем, в июне торговая сфера Молдовы начала восстанавливаться: по сравнению с маем объем рыночных услуг, оказанных населению, увеличился на 23,9%, а розничная торговля – на 10,5%.

© Photo : BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ Оборот предприятий торговли и услуг в январе-июне 2020 года

Июньский рост произошел, в первую очередь, за счет увеличения продаж в сфере информационного оборудования и телекоммуникаций (45,3%), бытовых товаров (33,6%), а также продукции для творчества и отдыха (32,3%).

Также в июне вырос объем услуг в туристической сфере – на 78,9% по сравнению с маем. На втором месте – сектор HoReCa (отели, рестораны, кафе): в шестом месяце года здесь зарегистрирован рост на 38,7%.

Очевидно, что подобная положительная динамика была связана с возобновлением деятельности предприятий общепита с 15 июня.

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