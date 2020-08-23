Отступающие евро и доллар: курс валют на начало недели

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 24 августа. После выходных основная пятерка игроков выйдет помятыми. Евро за сутки просядет на девять банов и разместится на отметке в 19,601 лея.

Доллар в первый день рабочей недели подешевеет еще на 3 бана и установится на отметке в 16,6089 лея.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

Что касается остальных валют, то 24 августа в небольшом минусе окажет российский рубль, который отступил до ,2231 лея, украинская гривна просела до 0,6055 лея, а румынский лей - до 4,0464 лея.

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