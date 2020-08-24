Неоднозначная ситуация на валютном рынке Молдовы: стоит ли бежать в обменники

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 25 августа. Евро за сутки просядет вырастет на 4 бана и разместится на отметке в 19,64 лея.

Доллар во второй день рабочей недели сохранит стабильность и установится на отметке в 16,6089 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. © Sputnik / Сергей Пятаков Громкое дело - в Молдове мошенники подделывали пробы на золотых изделиях

В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.

Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов.

В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

Что касается остальных валют, то 25 августа российский рубль сохранит занятые позиции 0,223 лея, украинская гривна также проявит твердость 0,60 лея, а румынский лей подорожает всего на 1 бан - до 4,05 в переводе на молдавское платежное средство.

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