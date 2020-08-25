Значительный рост: сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа

Почти на треть вырос объем денежных переводов в республику за второй летний месяц. В Нацбанке рассказали, откуда чаще всего поступают трансферты, и какая валюта наиболее популярна для этих целей.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В июле нынешнего года объем денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц Молдовы составил 148,8 миллиона долларов США, что на 29,5% больше в сравнении аналогичным периодом прошлого года.

Согласно статистике Национального банка, на первом месте в топ-5 стран, откуда большего всего поступает трансфертов, расположился Израиль. В июле из этого государства в Молдову перевели 27,81 миллиона долларов. Следом находится Россия - 22,4 миллиона доллара. На третьем месте - Италия, откуда поступило 21,54 миллиона долларов. В пятерку попали Германия (13,94 миллиона долларов) и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (11,24 миллиона долларов).

Самая популярная валюта для переводов - евро. Затем следуют доллары и российские рубли.

Как пояснили в Нацбанке, в январе-июле общий объем денежных трансфертов в страну достиг 794,95 миллиона долларов (+13% в сравнении с прошлым годом).

Во втором летнем месяце колебания обменных курсов валют по отношению к доллару США способствовали росту переводов из-за рубежа в пользу физических лиц на три процентных пункта, при фактическом их увеличении на 26,5 процентных пункта.

В НБМ подчеркивают, что денежные переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов гастарбайтеров, но также включают и другие валютные переводы.

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