Значительный рост: сколько денег поступило в Молдову из-за рубежа

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В июле нынешнего года объем денежных переводов из-за границы в пользу физических лиц Молдовы составил 148,8 миллиона долларов США, что на 29,5% больше в сравнении аналогичным периодом прошлого года.
Самая популярная валюта для переводов - евро. Затем следуют доллары и российские рубли.
Как пояснили в Нацбанке, в январе-июле общий объем денежных трансфертов в страну достиг 794,95 миллиона долларов (+13% в сравнении с прошлым годом).
Во втором летнем месяце колебания обменных курсов валют по отношению к доллару США способствовали росту переводов из-за рубежа в пользу физических лиц на три процентных пункта, при фактическом их увеличении на 26,5 процентных пункта.
В НБМ подчеркивают, что денежные переводы из-за границы в пользу физических лиц через банки состоят не только из трансфертов гастарбайтеров, но также включают и другие валютные переводы.
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