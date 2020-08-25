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Газовая плита

Стало известно, когда жители Молдовы смогут платить меньше по счетам за газ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200825/31432330/stalo-izvestno-kogda-zhiteli-moldova-smogut-platit-menshe-schet--gaz.html

Глава государства сообщил, что обсуждается вопрос начала переговоров с "Газпромом" о подписании трехлетнего контракта на поставку "голубого топлива" в Молдову.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Тарифы на природный газ для жителей Молдовы могут измениться уже осенью - ожидается, что платить по счетам жители страны станут меньше. 

Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме
© Sputnik / Константин Михальчевский
В ожидании изменений: что может произойти с тарифами на газ осенью

"Компания "Молдовагаз" инициирует процедуру снижения тарифов на природный газ для конечных потребителей с сентября нынешнего года. Об этом меня сегодня проинформировал председатель правления предприятия Вадим Чебан", - сообщил во вторник президент республики Игорь Додон.

Глава государства отметил, что на встрече с главой газовой компании обсуждались вопросы, касающиеся газоснабжения страны и в целом ее энергетической безопасности.

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"В частности, обсудили начало переговоров с "Газпромом" о подписании трехлетнего контракта на поставку топлива в нашу страну. Отметили, что есть предпосылки для снижения тарифов на природный газ для потребителей в IV квартале 2020 года", - подчеркнул президент.

По словам главы государства, в ходе беседы речь шла и "о корректировке инвестиционной программы и газификации населенных пунктов в нынешнем году, которая была увеличена на 34 миллиона леев – с 18 до 52 миллионов".

Газопровод
© Sputnik / Стрингер
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"Отдельно обсудили проблему имеющихся задолженностей за природный газ, в том числе приднестровского региона, и вопросы по внедрению третьего энергетического пакета Евросоюза", - сказал Додон.

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. К примеру, 31 декабря 2019 года "Молдовагаз" и "Газпром" подписали дополнение к контракту поставок газа в Молдову и организации транзита через территорию страны. Поставка "голубого топлива" осуществляется по традиционному маршруту.

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