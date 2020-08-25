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Евро и доллар продолжают укрепляться: курс валют на среду

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200825/31439188/evro-pereydet-v-nastuplenie-a-dollar-prosyadet--kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 26 августа.

В плюсе по отношению к молдавскому "льву" окажется большинство из пяти основных валютных игроков.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
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Евро укрепится за сутки всего на один бан и разместится на уровне 19,6567 лея. Доллар прибавит два бана и будет торговаться 16,6223 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов.

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Что касается остальных валют, то 26 августа в небольшом плюсе окажется украинская гривна, которая укрепится до 0,6061 лея, а румынский лей - до 4,0616 в пересчете на нацвалюту. А вот российский рубль несколько просядет - до 0,2223 лея, 

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