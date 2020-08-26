Фиолетовое богатство: молдавские сливы нарасхват за рубежом, и вот почему

Большая часть урожая молдавских слив идет на экспортные поставки за рубеж, в розничной торговле стран Евросоюза эти фрукты пользуются особым спросом, их ценят за неповторимый вкус и качество.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В нынешнем аграрном сезоне сельхозпроизводители из Молдовы собрали неплохой для засушливого периода урожай сливы, большую часть - в конце августа, и она идет на экспорт в страны Евросоюза и Российской Федерации.

Молдавские садоводы отмечают, что сливы отечественного производства особенно ценятся за рубежом, основной аргумент для розничного покупателя этого вида фруктов - вкус, аромат и экологический фактор. Многие покупатели уверены, что именно сливы из Молдовы являются экологически чистыми плодами.

Такой повышенные спрос на молдавскую сливу за рубежом обусловлен несколькими причинами. Основная из них - неурожай сливы в основных странах-производителях этого фрукта - в Польше, Германии и Чехии. Во-вторых, стоимость молдавских слив несколько ниже, чем на рынках стран Европы, - около 4 леев (0,2 евро) за килограмм. Повышенным спросом молдавские сливы пользуются также на рынках Черногории.

Экспортные поставки сливы ранних сортов в Румынию также осуществляются из Молдовы, однако их объем на 20-25% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, поскольку в стране-соседке собрали неплохой урожай этого фрукта в нынешнем сезоне.

Повышенный спрос на молдавскую сливу за рубежом привел к ее подорожанию на внутренних рынках, где фрукт аграрии продают от 6 до 8 леев (0,3-0,4 евро) за килограмм. В конце августа минувшего года слива обходилась молдавскому покупателю на 20-25% дешевле.

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