В каких отраслях молдавской экономики самые высокие зарплаты

Национальное бюро статистики опубликовало данные о средней заработной плате в республике, а также оценило влияние пандемии COVID-19 на рынок труда в Молдове.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В 2019 году средний размер номинальной заработной платы в Молдове составил 7 234 лея, что на 15% выше, чем в 2018 году. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики.

Работники частного сектора в среднем получают 7 420 леев, что на 11% выше зарплаты сотрудников бюджетной сферы (6 664 лея), а мужчины зарабатывают на 14% или 1100 леев больше, чем женщины.

© Sputnik / Moldova Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах

Наиболее высокие ежемесячные доходы за 2019 год зарегистрированы в таких отраслях, как информационные технологии и телекоммуникации (15 785 леев), финансовая и страховая деятельность (13 203 лея), производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой, а также кондиционирование воздуха (12 333 лея).

Самые низкие зарплаты характерны для таких сфер, как рыболовство, сельское и лесное хозяйство (4 769 леев), жилищные услуги и общепит (4 973 лея), искусство, отдых и развлечения (5 196 леев).

© Photo : НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Размер средней зарплаты в Молдове в 2019 году по регионам

Согласно данным Минэкономики, пандемия COVID-19 негативно повлияла на молдавский рынок труда: по сравнению с мартом текущего года уровень безработицы в апреле вырос на 48%.

По оценкам экспертов, в 2020 году вследствие экономического кризиса количество безработных в возрастном диапазоне 25-60 лет может увеличиться на 30%.

Недавно Нацбанк Молдовы представил отчет о динамике инфляции в стране, предупредив о росте уровня безработицы.

"В 2020 году мы столкнемся с самым серьезным и масштабным кризисом в мировой экономике за последние сто лет. В следующем году ожидается возобновление восстановительных процессов, но докризисного уровня достичь пока не удастся", - говорится в документе.

Согласно официальной статистике, на конец марта 2020 года число трудоспособного населения в Молдове (занятых граждан и безработных) составляло 840,5 тысячи человек, что на 6,5% меньше, чем в первом триместре 2019 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova