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Как пандемия COVID-19 повлияла на рынок жилья в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200828/31468767/kak-izmenilsya-stroitelnyy-rynok-moldovy-v-usloviyakh-pandemii-covid-19.html

Пандемический кризис привел к снижению объемов рынка жилья: квартир и домов строят все меньше. Падение доходов населения в свою очередь вызвало сокращение спроса на жилье и некоторое уменьшение цен. Изменится ли стоимость квартир в ближайшем будущем?

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. За первые шесть месяцев текущего года количество жилых помещений, введеных в эксплуатацию в Молдове, снизилось на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Всего в первом полугодии сдали в пользование 2791 жилой объект: на 885 меньше, чем в январе-июне 2019 года. Основная часть из них – это квартиры (2184), оставшаяся часть – индивидуальные жилые дома (607). Больше всего жилья строят в городской среде – 85,8%. 

Дмитирй Тарабурка
© Sputnik / Osmatesco
Тарабурка: ситуация на рынке недвижимости может в любой момент поменяться
Самое серьезное падение данного рынка зарегистрировано в Кишиневе: в столице количество новых квартир и домов уменьшилось на 732, в центральной зоне – на 71, на севере Молдовы – на 26, на юге – на 14, в Гагаузии – на 42.

Во втором квартале 2020 года продажа-покупка квартир была на уровне чуть более 4 тысяч сделок — минимальное значение за последние три года. По мнению экспертов, данная тенденция связана с падением доходов населения и меньшей доступностью банковского финансирования. 

Сокращение спроса на жилье привело к некоторому снижению цен - в пределах 10-15%. По итогам июля 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в молдавской столице составила 506 евро. Однако специалисты подчеркивают, что данная тенденция носит временный характер и в любой момент может измениться.

Уличная торговля. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Подняться с колен. Есть ли будущее у экономики Молдовы
Напомним, что строительная сфера является одной из немногих отраслей в экономике Молдовы, в которой за последние годы фиксируется значительный рост.

По словам экономиста Романа Киркэ, подобная динамика связана с тем, что определенный избыток ликвидности вкладывается в постройку жилых домов, меньше – производственных помещений.

"Также есть мигранты, которые заинтересованы в инвестировании заработанных за границей средств, плюс процесс урбанизации, что ведет к росту спроса на жилую площадь", – отметил эксперт.

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