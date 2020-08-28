Снова виновата засуха: сколько винограда соберут в Молдове в нынешнем году

Конец августа и начало сентября также окажутся засушливыми - утверждают молдавские метеорологи: такие погодные условия губительно сказываются на урожае винограда столовых сортов, в нынешнем аграрном сезоне ожидается значительный недобор.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik. Гидрологическая засуха, господствующая в Молдове с зимы нынешнего года, привела к потерям не только производителей зерновых культур, но и садоводов и виноградарей. В 2020 году ожидается до 50% недобора по столовому винограду.

В июне эксперты предрекали неурожай по столовым сортам до 25%. В июле на фоне продолжающейся засухи говорили уже о 40%, а во второй половине августа потери составят половину от ожидавшегося с весны урожая.

Особенно сложная ситуация с виноградом столовых сортов сложилась в южных и в части центральных районов республики. Сложной остается ситуация с поздними сортами винограда, засуха приводит к тому, что ягоды не вызревают должным образом, это можно заметить по созреванию такого известного в стране и за ее пределами сорта, как "Молдова". © Sputnik / Игорь Зарембо Вина из Молдовы - в ТОП-10 популярности среди россиян

На фоне критической нехватки влаги в почве сентябрьские заморозки могут привести к гниению и разрушению дозревающих ягод. Это скажется на стоимости столовых сортов, качество которых сильно пострадает от капризов природы.

Между тем, спрос на столовый виноград молдавских сортов за рубежом не падает. Так, некоторые красные сорта идут на экспорт по оптовой цене в 8-11 леев за килограмм, в то время как белые сорта реализуют по 11-13 леев.

Пандемия и погодные условия пагубно сказались на ситуации в сельском хозяйстве Молдовы. Непростая ситуация сложилась в сфере виноградарства: прохладный май, засушливые июнь и июль привели к тому, что урожай столового винограда на полях начнут собирать позже обычных сроков.

Как рассказал для Sputnik Молдова директор Национального офиса вина и винограда Георгий Арпентин, белые сорта лучше перенесли засуху, чем красные.

"В целом, картина неоднозначная. На плантациях по стране ситуация разная, но все специалисты обратили внимание, что сильнее пострадали красные сорта винограда. Это, безусловно, связано с засухой", - пояснил Арпентин.

По его словам, качество гроздьев будет зависеть от накопления красящих и фенольных веществ и фенольного созревания. Такая ситуация в Молдове наблюдалась в 2013 году. Сейчас лишь треть виноградников находится в хорошем состоянии.

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