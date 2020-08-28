Нечего вкладывать: в Молдове фиксируется спад в области инвестиций

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Стоимость инвестиций в этом году в долгосрочные активы составила 7,9 миллиарда леев. Об этом сообщило Национальное бюро статистики. Уточняется, что речь идет о первых шести месяцах. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то сейчас эти показатели сократились на 14,9%.
Снижение вкладов в нематериальные активы составило 17,5%. В данную категорию входят ценности, не являющиеся физическими объектами (например, арендные права, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау и другие объекты интеллектуальной и промышленной собственности).
Стоит отметить, что наибольшая доля инвестиций в сфере материальных активов приходится на оборудование: она составляет 32,5%.
По оценкам экспертов, в условиях кризиса экономические агенты не располагают средствами для обновления оборудования. Что касается физических лиц, они не инвестируют, а потребляют то, что сэкономили ранее.
"Те, у кого есть денежные средства, предпочитают хранить их на банковских счетах. Рынок золота у нас не развит, ценные бумаги наши люди также не покупают. То же самое касается недвижимости: мало кто может позволить себе купить квартиру или дом на сэкономленные средства, в основном, берут кредиты. Нашим гражданам просто не до этого: большинство находится в режиме выживания", – пояснил экономист Виорел Гырбу.
Он добавил, что в настоящее время тенденция, согласно которой гастарбайтеры вкладывали деньги в жилой фонд в Молдове, потеряла свою актуальность.
Эксперт в сфере недвижимости Петр Олейник подтвердил данную тенденцию.
"В последнее время на отечественном рынке жилья снизился фактор иностранных покупателей, точнее, наших соотечественников, которые работают за границей. Сейчас основная масса покупателей — это люди, которые зарабатывают деньги здесь, у нас в стране. Это те, кто работает, имеет стабильный доход, но им не хватает денег, чтобы скопить на квартиру, поэтому они берут кредиты", – сообщил Олейник.
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