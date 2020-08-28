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Ипотечный кредит

Нечего вкладывать: в Молдове фиксируется спад в области инвестиций

© Sputnik / Нина Зотина
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200828/31477324/nechego-vkladyvat-v-moldove-fiksiruetsya-spad.html

Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние в том числе на сферу инвестиций в Молдове. В первом полугодии текущего года вложения в долгосрочные активы уменьшились на 14,9 процентов. 

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Стоимость инвестиций в этом году в долгосрочные активы составила 7,9 миллиарда  леев. Об этом сообщило Национальное бюро статистики. Уточняется, что речь идет о первых шести месяцах.  Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то сейчас эти показатели сократились на 14,9%.

Снижение вкладов в нематериальные активы составило 17,5%. В данную категорию входят ценности, не являющиеся физическими объектами (например, арендные права, лицензии, патенты, товарные знаки, ноу-хау и другие объекты интеллектуальной и промышленной собственности).

Уличная торговля. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Инвестиции в материальные активы упали на 14,8%. В этой категории небольшой рост зафиксирован только в сфере жилых объектов: количество вложений в квартиры и дома выросло на 5,7%. В то же время на 37% уменьшились вложения в транспортные средства, на 17,4% – в различные виды оборудования, на 16,3% – в коммерческую недвижимость и на 4,7% – в инженерные конструкции.

Стоит отметить, что наибольшая доля инвестиций в сфере материальных активов приходится на оборудование: она составляет 32,5%. 

По оценкам экспертов, в условиях кризиса экономические агенты не располагают средствами для обновления оборудования. Что касается физических лиц, они не инвестируют, а потребляют то, что сэкономили ранее. 

"Те, у кого есть денежные средства, предпочитают хранить их на банковских счетах. Рынок золота у нас не развит, ценные бумаги наши люди также не покупают. То же самое касается недвижимости: мало кто может позволить себе купить квартиру или дом на сэкономленные средства, в основном, берут кредиты. Нашим гражданам просто не до этого: большинство находится в режиме выживания", – пояснил экономист Виорел Гырбу. 

Он добавил, что в настоящее время тенденция, согласно которой гастарбайтеры вкладывали деньги в жилой фонд в Молдове, потеряла свою актуальность.

Петр Олейник
© Sputnik / Miroslav Rotari
Олейник: трудовые мигранты перестали быть основными покупателями квартир
"Данная ситуация была характерна в основном до 2010 года, с тех пор значительная часть наших мигрантов предпочитают оставаться на ПМЖ за границей, а не инвестировать средства в молдавское жилье. Они больше не связывают свою судьбу с нашей страной", – уточнил собеседник.  

Эксперт в сфере недвижимости Петр Олейник подтвердил данную тенденцию.

"В последнее время на отечественном рынке жилья снизился фактор иностранных покупателей, точнее, наших соотечественников, которые работают за границей. Сейчас основная масса покупателей — это люди, которые зарабатывают деньги здесь, у нас в стране. Это те, кто работает, имеет стабильный доход, но им не хватает денег, чтобы скопить на квартиру, поэтому они берут кредиты", – сообщил Олейник.

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