Обвал или стабильность: эксперты спрогнозировали судьбу молдавского лея

За более, чем четверть века своего существования молдавский лей не раз получал сильные удары, основные из них пришлись на 1998 и 2014 годы, корреспондент Sputnik выяснял: какая судьба ждет отечественного "льва" в ближайшие годы.

КИШИНЕВ, 29 авг - Sputnik. Поводов беспокоиться о стабильности молдавского лея сейчас нет, но он больше напоминает "колосса на глиняных ногах", который держится в значительной степени на перечислениях сотен тысяч граждан республики, трудящихся за рубежом. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Первый удар молдавский лей получил в 1998 году, когда в России случился дефолт. В то время лей был сильно связан с молдавско-российскими экономическими отношениями, тогда мы еще не успели диверсифицировать наши внешнеторговые отношения. Сейчас лей "ведет себя" достойно, наша валюта окрепла на фоне слабой экономики, в целом", - заявил эксперт.

"Стабильность лея напрямую зависит от перечислений наших сограждан из-за рубежа. Мы импортируем больше, чем экспортируем. В значительной степени и бюджет страны держится "на плаву", основываясь на этих переводах из-за границы. Экономика страны просто рухнет, если эти транзакции прекратятся в одночасье", - подчеркнул Гырбу.

Лей крепок, но держится не на тех факторах, которые обеспечивали его стабильность на ближайшую перспективу. В стране мало используют монетарные механизмы для продвижения национальных экономических интересов, считает специалист. В республике на данный момент сформировалась атипичная экономика, которая основывается в значительной степени лишь на потреблении, а не базируется на надежном фундаменте производств.

Учитывая данный сценарий развития событий, а также тот факт, что за время пандемии в страну вернулось значительное число граждан Молдовы, такую возможность исключать нельзя. На этом фоне, по мнению эксперта, обвал лея может произойти очень стремительно с учетом слабой экономики.

"Ежегодно перечисления из-за границы от наших соотечественников, работающих в разных странах, составляют около 2 миллиардов леев. Страшно себе представить, что будет с леем, если эти транши прекратятся", - подчеркнул Гырбу.

В свою очередь, экономический эксперт Вячеслав Ионицэ считает, что сегодня нет поводов для беспокойства, а одним из подстраховывающих факторов для национального платежного средства являются золотовалютные запасы страны, которые приблизились к отметке в 3 миллиарда долларов.

"Молдавский лей родился в кризисе, появился, как и многие валюты постсоветских стран. Удар был для национальной валюты в 1998 году, когда обменный курс возрос до 12 леев за доллар. После этого лей начал страдать "голландской болезнью", когда в страну поступало много иностранной валюты, а лей укреплялся на этом фоне искусственно. Так же происходит и сейчас", - рассказал собеседник.

Однако самый мощный удар лей получил в конце 2014-го, когда из банковской системы страны незаконно была выведена огромная сумма, именно тогда обменный курс нацвалюты взлетел до 20 леев за доллар. Сегодня лей немного ожил после "кражи века", и вновь укрепился, но опять искусственно, добавил эксперт.

Рисков для курса лея в стране нет, утверждает ряд экономистов, резервы позволяют Национальному банку решать задачу по сдерживанию курса лея. Сейчас нацвалюта с достоинством пережила экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса нового типа. При возобновлении экономической деятельности рисков для национальной валюты мало.

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