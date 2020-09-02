НБС: средняя зарплата в Молдове составляет около 8 тысяч леев

С начала года заработная плата в Молдове выросла в среднем на 2,8 процента, сообщает официальная статистика.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Средняя номинальная начисленная заработная плата в Молдове во втором квартале составила 7849 леев, сообщает Национальное бюро статистики.

По сравнению с первым кварталом 2020 года заработная плата выросла в среднем на 2,8 процента, а по сравнению с тем же периодом прошлого года — на 7,5 процента.

Самая высокая оплата труда зафиксирована в таких областях деятельности, как информация и связь - 18528 леев, финансовая и страховая деятельность - 14368 леев, производство и поставка электроэнергии, тепла, газа и горячей воды - 12638 леев.

Самые низкие значения среднемесячного заработка зафиксированы у работников общественного питания - 4945 леев, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 4994 лея, искусства и индустрии отдыха - 5484 лея.

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