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Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке.

"Гала" уже не та: что будет с урожаем яблок в Молдове в 2020 году

© Sputnik / Тимур Селиванов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200902/31516794/gala-uzhe-ne-ta-chto-budet-s-urozhaem-yablok-v-moldove-v-2020-m.html

В Молдове по поздним сортам яблок ожидаются потери, причина тому - неблагоприятные погодные условия, засуха и весенние заморозки, которые повредили часть садов.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Засушливые погодные условия, господствовавшие в Молдове еще с зимы, привели к тому, что в республике соберут на 20-25 процентов яблок поздних сортов меньше, чем прогнозировали в начале аграрного сезона. Потери ожидаются в "классических" садах по таким сортам, как "Айдаред", "Джонатан", "Рихард" и другим. 

Даже по такому урожайному сорту этого фрукта, как "Гала", ожидаются потери в 10-15 процентов и в тех садах, где применяются передовые технологии культивирования.

Несмотря на то, что такой перспективный в экспортном плане сорт, как "Гала", не пострадал от града и в большинстве случаев в садах осуществлялось систематическое орошение, влаги для плодов все равно не хватило. Это сказалось на качестве фрукта этого сорта - яблоки в нынешнем году меньше в диаметре и не полностью соответствуют критериям цвета и сочности. 
Яблоки
© Sputnik / Mihai Caraus.
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Засуха привела к тому, что из-за недостатка влаги в почвах фрукты сорта "Гала" не вызрели вплоть до того, что у них не сформировались семена внутри плода. В результате, яблок высшей категории по сорту "Гала" - считанные проценты (10-15%), на первую категорию приходится порядка 60 процентов, остальное - плоды, которые пойдут не в розничную торговлю, -  на перерабатывающие предприятия, где из них изготовят концентраты для соков. 

Сельхозпроизводители, занимающиеся культивацией яблок поздних сортов надеются реализовать большую часть урожая на рынках Российской Федерации, всего до 10 процентов предполагается отправить на экспорт в страны Евросоюза.

По статистике, именно российский рынок остался важным и стратегическим для аграриев из Молдовы. Некоторые фрукты и овощи и вовсе поставляются лишь в Россию. В случае с яблоками, к примеру, до 90 процентов этих фруктов из Молдовы попадают на рынки Российской Федерации.

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Теги:
урожай, прогноз, сорт, Молдова, яблоки


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