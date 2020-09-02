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Молдавские леи

В цифрах: сколько миллиардов поступило в госбюджет от налоговой службы

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200902/31517773/v-tsifrakh-skolko-milliardov-postupilo-v-gosbyudzhet-ot-nalogovoy-sluzhby.html

Государственная налоговая служба Республики Молдова отчиталась о поступлениях в государственную казну за восемь месяцев года.

КИШИНЕВ, 2 сен — Sputnik. Поступления от налоговой службы в национальный публичный бюджет по отдельным статьям выросли. Как сообщает ведомство, всего за восемь месяцев нынешнего года в госказну было перечислено 25,4 миллиарда леев. Это на 74,9 миллиона леев, или на 0,3% больше, чем в том же периоде прошлого года. 

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Наибольший рост поступлений зафиксирован в бюджет государственного социального страхования. За отчетный период было собрано на 5%, или на  433,5 миллиона леев больше, чем в прошлом году. Всего перечислено 9,1 миллиарда леев.

В местные бюджеты удалось собрать на 72 миллиона леев больше -  2,7 миллиарда. Рост составил 2,8%.

Сержиу Пушкуца.
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Меньше, чем на процент (0,7) выросли поступления в фонды обязательного медицинского страхования. В январе-августе было перечислено 3,1 миллиарда леев, на 20,1 миллиона больше, чем в том же периоде 2019 года. 

Однако в государственный бюджет удалось собрать на 4,1% меньше, чем в прошлом году. Поступления составили 10,6 миллиарда леев - на 450,8 миллиона меньше, чем годом ранее. 

Доходы Национального публичного бюджета Республики Молдова формируются из поступлений в государственный и местные бюджеты, а также фонды  государственного социального и обязательного медицинского страхования.

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