Экономические поражения и победы Молдовы: аналитики - о причинах коллапса

Ведущие эксперты страны проанализировали путь экономических реформ, внедряемых за годы независимости в Молдове, подвели черту под неудачами и дали советы на будущее.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. В экономике Молдовы существует масса проблем, но главной из них является отъезд трудоспособного населения за рубеж и фактическое отсутствие квалифицированных специалистов по ряду отраслей, а отягощают ситуацию факторы коррупции и работа системы юстиции, которая вызывает недоверие у многих деловых людей. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

“Об экономических достижениях в Молдове сложно говорить, беря во внимание тот факт, что в 90-х годах в аграрном секторе работало порядка 30 процентов населения, сейчас – картина та же. Это плохо, потому что, если до 1991 года мы были составной частью экономики огромной страны, сейчас Молдова – независимое национальное хозяйство. Такое задействование рабочей силы говорит о полной безуспешности нашей экономики, в целом”, - заявил Гырбу.

Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что основополагающей проблемой экономики страны стала деиндустриализация, произошедшая в начале и середине 90-х годов, когда промышленные линии ведущих предприятий, таких, как “Мезон”, “Альфа”, “Кишиневский завод холодильников”, “Сигнал”, “Микропровод”, “Виброприбор”, “Счетмаш”, “Завод имени Калинина”, “Сталелитейный завод”, “Гидромаш”, “Пищемаш” и других попросту распилили и отправили на металлолом. Таким образом, Молдова была отброшена в своем экономическом развитии на десятки лет назад.

При грамотном подходе можно было бы привлечь инвестиции и модернизировать производственную базу существовавших некогда предприятий, приложить усилия для того, чтобы их продукция стала конкурентоспособной и соответствовала критериям качества и требованиям рынка. Однако в нашей республике власти решили пойти по пути наименьшего сопротивления, считают многие экономические аналитики.

В свою очередь, Гырбу добавил, что воссоздать даже треть былой промышленной мощи в стране – это утопия, учитывая, что республика является одной из самых бедных стран Европы, а гигантские инвестиции на возрождение индустрии в Молдове вряд ли найдутся.

“Положительным стало то, что в Молдове поняли, насколько агрессивной является среда под названием “мировая экономика”. Представители власти страны на заре 90-х смотрели через линзы “розовых очков” на этот процесс. В Беларуси, которая также вышла с промышленным потенциалом из СССР, тогда смогли все же более адекватно отреагировать на вызовы времени”, - подчеркнул экономический эксперт.

На современном этапе, по словам Гырбу, усугубляет ситуацию в экономике страны тот факт, что четкого видения, стратегического планирования на долгосрочную перспективу у властей не существует. Есть лишь точечные, ситуативные меры, которые предпринимаются в зависимости от конъюнктуры рынка и ряда внешнеэкономических факторов.

“Сейчас в экономике, в общем, фактически царит хаос. Страна зависит от внешнего финансирования. На ближайшие 50 лет вряд ли в стране ситуация изменится. Мы больше импортируем, чем экспортируем. Единственный выход из тупика – наращивание экспорта. Но и за этот срок мы не доберемся до уровня среднеразвитых стран Евросоюза”, - отметил Гырбу.

Многие экономисты сегодня называют выходом из положения – переформатирование сектора сельского хозяйства, необходимо сделать его высокоэффективным с применением высоких технологий и задействованием меньшего числа работников.

Также направление экономики, которое могло бы стать “Клондайком” для республики, - развитие информационных технологий, производство собственного IT-контента и его продажа за рубеж.

Как заявил эфире радиостудии Sputnik экс-председатель комиссии парламента по экономике бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ, сегодня Молдова является единственной страной в Европе, где большинство официально работающих людей заняты либо в госсекторе и бюджетных предприятиях, либо в компаниях, где контрольные пакеты акций принадлежат государству. Это – показатель того, что за 29 лет рыночная экономика в истинном понимании этого слова в стране так и не и была построена.

“По официальным данным, в частном секторе заняты лишь 35 процентов населения. Этот показатель опускает нашу стран на последнее место в Европе. Проблема в том, что у нас в стране не развивается малый и средний бизнес. Самая большая экономическая уязвимость Молдовы сегодня состоит в том, что конкуренции на внутреннем рынке практически нет, а рыночные институты практически не работают”, - уточнил эксперт.

Именно такая ситуация провоцирует бегство людей из страны, уверен собеседник, который приводит конкретные данные – лишь за 2019 год Молдову навсегда покинули порядка 40 тысяч трудоспособных граждан, специалистов в различных отраслях. Если отток рабочей силы и специалистов продолжится такими же темпами, страна вряд ли когда-либо вылезет из “болота” постоянного экономического кризиса и потрясений, считает Ионицэ.

Однако отчаиваться не стоит – акцент собеседник рекомендует ставить на услуги международных грузовых и пассажирских перевозок. Годовой заработок в этом секторе составляет порядка 450 миллионов долларов, ни один другой сектор не может перешагнуть эту отметку в нынешнем году.

Следующим приоритетным сектором для развития национального хозяйства Молдовы может стать именно IT-сектор, прибыль которого к концу 2020 года составит около 200 миллионов долларов.

“У нас еще остались классные специалисты в этом направлении. Мы будем врагами своего народа, если не придадим импульс в развитии по этому направлению”, - отметил Ионицэ.

Что касается ориентации на то, что Молдова – сельскохозяйственная страна, с этим можно согласиться, считают экономические эксперты, но с большими оговорками. С применением высоких современных технологий через 10 лет потенциал роста агропроизводства может составить до 20 процентов от нынешних объемов.

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