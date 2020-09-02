15:39 03 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Валюта.

Евро удивит, а доллар "загрустит": курс валют на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
Получить короткую ссылку
299 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/08/1b/31462033.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200902/31528199/evro-euro-udivit-a-dollar-zagrustit-kurs-valyut-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 3 сентября.

Отечественная валюта окажется в плюсе по отношению ко всем пяти основным игрокам.

Евро за сутки упадет чуть больше чем на 20 банов и разместится на уровне 19,7183 лея.

Доллар просядет на два бана и займет планку в 16,6251 лея.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
Что происходит на валютном рынке: стоит ли скупать доллары и чего ждать от евро
За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. В августе доллар уступил еще примерно 10 банов, а евро практически не изменился в цене.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 3 сентября в небольшом минусе окажется российский рубль, который будет торговаться по 0,2244 лея. Украинская гривна отступит до 0,6009 лея, румынский лей - до 4,0739 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ионицэ: как лей переживет кризис, будет зависеть от Нацбанка


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
США грозят России санкциями за вмешательство в дела Беларуси. Что ответил МИД России?
МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться