15:39 03 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.63
  • RUB0.22
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Урожай сливы в 2020 году

Молдавская слива - нарасхват в России и ЕС: фрукты пользуются большим спросом

© Photo : Личный архив / Ирина Бессараб
Экономика
Получить короткую ссылку
17110
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/15/31382800.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200903/31532398/moldavskie-slivy-naraskhvat-v-rossii-i-es-frukt-polzuetsya-bolshim-sprosom.html

В начале сентября экспортные поставки молдавских слив на рынки Российской Федерации и, частично, Евросоюза возрастают, причина такой популярности фрукта - вкусовые качества, аромат и сравнительно недорогая стоимость.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Несмотря на то, что в нынешнем аграрном сезоне молдавские садоводы собрали урожая сливы на 17-20 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года, эти фрукты активно экспортируются в Россию и рынки ЕС. Причем оптовая закупочная цена на них возросла на 10 процентов по сравнению с сентябрем 2019-го. 

Так, на экспорт на российский рынок молдавская слива продается по цене 6-8 леев (порядка 0,40-0,45$). Масштабные поставки этих фруков на российский рынок начались во второй половине августа, а к началу сентября возросли, поскольку урожай аграрии начали собирать в больших объемах. Такая тенденция по поставкам сливы на рынки РФ будет наблюдаться до конца сентября.
Яблоки
© Sputnik / Mihai Caraus.
Чем яблоки полезны или самый молодильный фрукт

В нынешнем году урожай слив составит до 110 тысяч тонн, при этом на рынки Европейского Союза пойдет на экспорт до 19 тысяч тонн, остальная часть урожая будет реализована на рынках России и стран СНГ. 

Однако многие молдавские садоводы не спешат с экспортной реализацией этого фрукта, закладывая часть урожая в промышленные холодильники для того, чтобы с наступлением холодного времени года реализовать его по более выгодной оптовой цене - 10-12 леев за килограмм и выше.

На внешние рынки молдавские садоводы продают сливы высшего и первого сорта, фрукты более низкого качества идут на переработку внутри республики, их отправляют на консервные заводы по оптовой цене в 3-4 лея за килограмм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Проблемы фермеров и поиск вариантов: куда сбывать урожай слив
Фермеры настаивают на увеличении квот в ЕС: слив в Молдове больше
Фиолетовое богатство: молдавские сливы нарасхват за рубежом, и вот почему
Теги:
Европейский союз, Россия, продажи, экспорт, Молдова, фрукты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Эмоции, наряды, красная дорожка: открылся 77-й Венецианский кинофестиваль
США грозят России санкциями за вмешательство в дела Беларуси. Что ответил МИД России?
МИД России ответил на угрозы санкций США за "вмешательство в дела Беларуси"
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы
Как пандемия COVID-19 повлияла на промышленный сектор Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться