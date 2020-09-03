Молдавская слива - нарасхват в России и ЕС: фрукты пользуются большим спросом

В начале сентября экспортные поставки молдавских слив на рынки Российской Федерации и, частично, Евросоюза возрастают, причина такой популярности фрукта - вкусовые качества, аромат и сравнительно недорогая стоимость.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Несмотря на то, что в нынешнем аграрном сезоне молдавские садоводы собрали урожая сливы на 17-20 процентов меньше, чем в аналогичный период прошлого года, эти фрукты активно экспортируются в Россию и рынки ЕС. Причем оптовая закупочная цена на них возросла на 10 процентов по сравнению с сентябрем 2019-го.

Так, на экспорт на российский рынок молдавская слива продается по цене 6-8 леев (порядка 0,40-0,45$). Масштабные поставки этих фруков на российский рынок начались во второй половине августа, а к началу сентября возросли, поскольку урожай аграрии начали собирать в больших объемах. Такая тенденция по поставкам сливы на рынки РФ будет наблюдаться до конца сентября. © Sputnik / Mihai Caraus. Чем яблоки полезны или самый молодильный фрукт

В нынешнем году урожай слив составит до 110 тысяч тонн, при этом на рынки Европейского Союза пойдет на экспорт до 19 тысяч тонн, остальная часть урожая будет реализована на рынках России и стран СНГ.

Однако многие молдавские садоводы не спешат с экспортной реализацией этого фрукта, закладывая часть урожая в промышленные холодильники для того, чтобы с наступлением холодного времени года реализовать его по более выгодной оптовой цене - 10-12 леев за килограмм и выше.

На внешние рынки молдавские садоводы продают сливы высшего и первого сорта, фрукты более низкого качества идут на переработку внутри республики, их отправляют на консервные заводы по оптовой цене в 3-4 лея за килограмм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova