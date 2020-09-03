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Информационные технологии.

Минэкономики: экспорт услуг IT-индустрии в Молдове превысил экспорт вина

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200903/31539884/minekonomiki-eksport-uslug-it-industrii-v-moldove-prevysil-eksport-vina.html

Отрасль информационных и коммуникационных услуг показывает трехкратный рост по объемам продаж, численности персонала и уровню зарплат, заявляют в министерстве.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. В 2019 году отрасль информационных технологий (IT) стала одним из локомотивов экономического роста в Республике Молдова. Об этом заявил глава Министерства экономики и инфраструктуры Сержиу Райлян.

По данным Национального бюро статистики, в течение 2015-2019 годов в отрасли IT зафиксировано более чем трехкратное увеличение годового дохода от продаж - с 2,1 миллиарда леев до 6,6 миллиарда. Вклад отрасли в ВВП достиг 3,1 процента и более чем 1,32 миллиарда леев только в 2019 году.

Вместе с объемом продаж в отрасли электронных коммуникаций (6,8 миллиарда леев) на информационно-коммуникационную индустрию пришлось 7,1 процента ВВП.

Объем экспорта продуктов и услуг в отрасли в  2019 году превысил показатель в 5 миллиардов леев, качественно изменив структуру зарубежных поставок Республики Молдова, заявил Райлян. В настоящее время экспорт в области IT вырос в три раза, до 3,5 миллиарда леев, что значительно превышает традиционно экспортируемую продукцию, такую ​​как вина (400 миллионов леев). 

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© Photo : Agenția de Investiții
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Положительная динамика в секторе IT сопровождается увеличением количества компаний - с 1700 до 2300, и численности занятого персонала - с 21 300 человек до 29 600 человек, обеспечивая высокий уровень заработной платы. Так, более 600 компаний-резидентов платформы "Moldova IT Park" зарегистрировали среднюю заработную плату в размере около 29 тысяч леев в месяц.

Согласно официальным данным, объем инвестиций в компьютерные услуги за отчетный период увеличился вдвое и достиг 2,6 миллиарда леев в 2019 году, увеличившись примерно на 800 миллионов леев по сравнению с предыдущим годом.

Для стимулирования цифровых инноваций в Молдове срок действия специального налогового режима для компаний IT был продлен до 2026 года, отметил глава Минэкономики.

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Теги:
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