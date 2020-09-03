Новые поправки в госбюджет Молдовы утверждены правительством: что ждет страну

Главный экономический документ рихтуют в очередной раз. Власти берут во внимание ситуацию, в которой оказалась национальная экономика.

КИШИНЕВ, 3 сен - Sputnik. Члены молдавского правительства утвердили поправки в государственный бюджет на 2020 год. Решение принято на заседании кабинета министров в четверг.

Как пояснил вице-премьер, глава Минфина Сергей Пушкуца, основные факторы, которые повлияли на внесение изменений в главный экономический документ страны, связаны с корректировкой бюджетных показателей по доходам, расходам и дефициту, исходя из основных макроэкономических прогнозов, согласованных в июле с МВФ в рамках новой программы экономической реформы. Кроме того, поправки делаются с учетом национальной экономики, на которую оказывают влияние пандемия COVID-19, а также неблагоприятные погодные условия.

"Изменения вносятся для поиска дополнительных средств по статьям расходов, которые на данный момент находятся в приоритете. В том числе, речь идет о дополнительной финансовой поддержке предпринимателей в сельскохозяйственном секторе в рамках программы возмещения НДС, обеспечении финансовых потребностей в связи с началом нового учебного года, дополнительной помощи получателям пенсий и других социальных выплат от государства. Кроме того, это делается для корректировки объема расходов с объемом ресурсов", - отметил Пушкуца.

Бюджетные доходы

Исходя из предложенных корректировок доходы госбюджета на 2020 год сокращаются на 649,5 миллиона леев, расходы – на 1,85 миллиарда леев, а дефицит – на 1,2 миллиарда леев.

"Согласно предположениям, доходы госбюджета составят порядка 37,2 миллиарда леев, то есть минус 1,7% в сравнении с утвержденными ранее поправками. Предлагаемые сейчас изменения включают как снижение, так и увеличение доходов", - сказал вице-премьер.

По его словам, в целом сокращение доходов составит 905,1 миллиона леев, а вот увеличение – 387,6 миллиона.

Спад ожидается по следующим категориям поступлений в бюджет: НДС на импортируемые товары – на 408 миллионов, гранты от международных организаций – на 221 миллион леев, поступления от платных услуг – на 68 миллионов леев, налог на внешнюю торговлю – на 64 миллиона, акцизы на товары, произведенные в Молдове, - на 39 миллионов, акцизы на импорт автомобилей – на 31 миллион леев.

Рост прогнозируется за счет акцизов на импортируемые товары (161 миллион леев), НДС на отечественную продукцию и услуги, оказываемые в Молдове (95 миллионов), единого налога с резидентов информационно-технологических парков (38 миллионов), дивидендов от доли государства в акционерных обществах, процентов, взимаемых по остаткам бюджетных средств на банковских счетах.

"В то же время предложено увеличить возмещение НДС на 132 миллиона, в том числе 100 миллионов на дополнение программы возврата налога на добавленную стоимость для фермеров, которая фиксирует суммы НДС к вычету", - пояснил глава Минфина.

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Бюджетные расходы

Что касается статьи расходов, то, как отметил Пушкуца, ее предложено сократить в общей сложности на 1,8 миллиарда леев - до 53,2 миллиарда леев.

"Проекты, финансируемые из внешних источников, планируется сократить в целом на 1,1 миллиарда леев", - отметил вице-премьер.

Он обратил внимание, что по остальным статьям затрат предусмотрены как сокращения (на 1,4 миллиарда леев), так и увеличения (примерно на 699 миллионов леев). К примеру, сокращение расходов предлагается по субсидированию некоммерческих предприятий и организации, которые находились в простое в течение чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа; управлению чрезвычайными фондами правительства и дорожного фонда; выплате по обслуживанию государственного долга; работам по капитальным инвестициям.

"Предлагается повысить отчисления в другие бюджеты (408 миллионов леев). Расходы на персонал предлагается увеличить на 98 миллионов леев с учетом внедрения новой системы обучения, которая предполагает дополнительные часы работы педагогов. Обеспечить образовательные учреждения дезифектантами для предотвращения распространения коронавируса (31 миллион)", - пояснил вице-премьер.

Дефицит и госдолг

По его словам, в номинальном выражении дефицит бюджета составит 15,99 миллиарда леев или 7,8% ВВП.

Согласно проекту с поправками бюджета, сумма государственного долга республики на конец 2020-го составит 75,16 миллиарда леев, что на 4,1% меньше ранее прогнозируемого показателя.

"Доля сальдо государственного долга в ВВП незначительно снизится на 0,3 процентных пункта и на 31 декабря составил 36,6%. В структуре госдолга 60,7% приходится на внешнюю задолженность, а 39,9% - на внутреннюю", - сказано в документе.

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Что говорит премьер

По словам главы правительства Иона Кику, одно из условий МВФ заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

"Вторая предпосылка для корректировки бюджета заключается в пополнении приоритетных расходов –и на сектор образования, и на сельскохозяйственную отрасль… Поэтому данный проект абсолютно необходим", - сказал премьер.

После того, как правительство дало "зеленый свет" проекту с поправками госбюджета, должен высказаться парламент республики.

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