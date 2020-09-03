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Падение продолжается: все основные е валюты снова потеряли в цене

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 4 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится падение в цене всех основных иностранных валют.

Валюта.
© Sputnik / Mihai Caraus.
Обвал или стабильность: эксперты спрогнозировали судьбу молдавского лея
Доллар США подешевеет почти на три бана и установится на отметке 16,5960 лея. 

Такая же динамика будет характерна для европейской валюты — она потеряет сразу 11 банов и будет стоить 19,6057 лея.

Украинская гривна и румынский лей также упадут в цене и будут торговаться, соответственно, за 0,5994 и 4,0460 по отношению к молдавской национальной валюте. 

Российский рубль в конце текущей недели будет "весить" 0,22 лея.

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Теги:
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