Падение продолжается: все основные е валюты снова потеряли в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 3 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на пятницу, 4 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится падение в цене всех основных иностранных валют.

Доллар США подешевеет почти на три бана и установится на отметке 16,5960 лея.

Такая же динамика будет характерна для европейской валюты — она потеряет сразу 11 банов и будет стоить 19,6057 лея.

Украинская гривна и румынский лей также упадут в цене и будут торговаться, соответственно, за 0,5994 и 4,0460 по отношению к молдавской национальной валюте.

Российский рубль в конце текущей недели будет "весить" 0,22 лея.

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