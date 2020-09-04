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Цена доллара и евро пошла вверх: курс валют

© Sputnik / Mihai Caraus.
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 4 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 7 сентября.

Почти все основные иностранные валюты вырастут в цене.

Евро за выходные прибавит 6 банов и разместится на уровне 19,6686 лея.

Доллар приплюсует 1 бан и займет планку в 16,5960 лея.

Доллар.
© AP Photo / Mark Lennihan
Что происходит на валютном рынке: стоит ли скупать доллары и чего ждать от евро
За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов. Что касается весны, то в марте "зеленый" прибавил "в весе" примерно на 40 банов, а евро - на 67 банов. В начале апреля "тяжеловесы" хоть и продолжили напирать, но под занавес месяца сдали позиции - доллар потерял 32 бана, а евро финишировал с минусом более чем в 50 банов. В мае доллар ушел в минус (на 20 банов), а евро практически не изменился в цене. В июне "американец" сдал порядка 40 банов, а "европеец" - 16 банов. В июле "зеленый" сдал еще 44 бана, а европейская валюта стала тверже на 40 банов. В августе доллар уступил еще примерно 10 банов, а евро практически не изменился в цене.

Главные факты о национальной валюте Молдовы>>>

Что касается остальных валют, то 7 сентября в небольшом минусе окажется украинская гривна, которая будет торговаться по 0,5989 лея. Российский рубль вырастет до 0,2212 лея, румынский лей - до 4,0547 в пересчете на нацвалюту.

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