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Национальный банк Молдовы

Рекорд за рекордом: валютные резервы Нацбанка продолжают расти

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200905/31559979/rekord-za-rekordom-valyutnye-rezervy-natsionalnogo-banka-prodolzhayut-rasti.html

Предыдущий исторический рекорд по объемам накопленной валюты, достигнутый в декабре прошлого года, был побит еще в мае. С тех пор резервы Нацбанка стали еще больше.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Официальные резервные активы на конец августа составили 3 миллиарда 391 миллион долларов. Этот показатель вырос на 105,51 миллиона долларов по сравнению с концом июля, когда резервы составляли 3 миллиарда 285 миллионов долларов.

По данным Национального банка Молдовы, увеличение официальных резервных активов было обусловлено чистым притоком обязательных валютных резервов лицензированных банков в размере 62,64 миллиона долларов США, а также интервенциями на внутреннем валютном рынке в виде покупки иностранной валюты - 46 миллионов долларов. 

Увеличение произошло также за счет выделения кредитов и грантов в пользу Минфина для инвестиционных проектов на сумму 12,37 миллиона долларов.

Росту резервов способствовало и выделение второго транша гранта от Европейского союза в рамках программы макрофинансовой помощи - 11,73 миллиона долларов. 

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Еще одним фактором стало удорожание обменных курсов валют, составляющих валютных резервы по отношению к доллару - 7,85 миллиона долларов. Доходы от управления валютными резервами составили 1,91 миллиона долларов, а чистые поступления на счета структуры по управлению программами внешней помощи - 0,34 миллиона долларов.

Расходы за этот период в части официальных резервных активов были обусловлены выплатами по обслуживанию внешнего государственного долга Республики Молдова в размере 29,14 миллиона долларов США и переоценкой ценных бумаг, находящихся в инвестиционном портфеле, - 0,72 миллиона долларов.

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Теги:
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