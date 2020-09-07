Не сдавать за бесценок: в Кишиневе новый регламент управления нежилыми зданиями

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева завершила подгототовку Регламента об управлении зданиями, сооружениями и помещениями нежилого назначения, находящимися в собственности муниципалитета. Документ вынесен на общественное обсуждение, заявил примар (мэр) столицы Ион Чебан.
Он сообщил, что регламент предусматривает и новый типовой договор аренды.
"Изменения претерпел коэффициент пересмотра стоимости аренды принадлежащих муниципалитету нежилых площадей. Это объясняется тем, что цена была слишком низкой по сравнению с рыночной, некоторые помещения до сих пор сдавались по заниженной цене, и кто-то получал от этого выгоду", - отметил Чебан.
"Примэрию часто обвиняли в сдаче помещений в аренду за бесценок. Примэрия должна взимать рыночную цену", - заявил Чебан.
Регламент открыт для обсуждений и вскоре будет представлен муниципальному совету.
Ион Чебан выразил уверенность, что местные избранники инициативу поддержат, чтобы устранить все существующие нарушения.
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