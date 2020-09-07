Не сдавать за бесценок: в Кишиневе новый регламент управления нежилыми зданиями

В Кишиневе разработали новый документ, регулирующий условия, а также стоимость аренды нежилой недвижимости в столице.

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева завершила подгототовку Регламента об управлении зданиями, сооружениями и помещениями нежилого назначения, находящимися в собственности муниципалитета. Документ вынесен на общественное обсуждение, заявил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Он сообщил, что регламент предусматривает и новый типовой договор аренды.

"Изменения претерпел коэффициент пересмотра стоимости аренды принадлежащих муниципалитету нежилых площадей. Это объясняется тем, что цена была слишком низкой по сравнению с рыночной, некоторые помещения до сих пор сдавались по заниженной цене, и кто-то получал от этого выгоду", - отметил Чебан.

Градоначальник объяснил:если до сих пор ежемесячная аренда помещений в центре столицы стоила 3,8 евро за квадратный метр, то теперь, согласно новому документу, она вырастет до 15-18 евро в месяц за квадратный метр - то есть, до рыночной цены. Так удастся избежать сдачи недвижимости в субаренду.

"Примэрию часто обвиняли в сдаче помещений в аренду за бесценок. Примэрия должна взимать рыночную цену", - заявил Чебан.

Регламент открыт для обсуждений и вскоре будет представлен муниципальному совету.

Ион Чебан выразил уверенность, что местные избранники инициативу поддержат, чтобы устранить все существующие нарушения.

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