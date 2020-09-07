Курс валют на вторник: доллар растет, остальные валюты падают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на вторник, 8 сентября.

Согласно опубликованным данным, продолжится падение в цене всех основных иностранных валют, кроме американского доллара, который несколько вырастет по отношению к молдавскому лею.

Доллар США подорожает менее, чем на один бан и установится на отметке 16,6030 лея.

Противоположная динамика будет характерна для европейской валюты — она потеряет в цене четыре бана и будет стоить 19,6230 лея.

Украинская гривна и румынский лей также упадут в цене и будут торговаться, соответственно, за 0,5978 и 4,0415 по отношению к молдавской национальной валюте.

Российский рубль в конце текущей недели будет "весить" 0,2181 лея.

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