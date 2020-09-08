Эксперты: МВФ выдвинет Молдове два новых условия

По мнению некоторых экономических экспертов, в преддверии президентских выборов республика, скорее всего, не заключит новую программу сотрудничества с МВФ.

КИШИНЕВ, 8 сен - Sputnik. В нынешнем году Молдове вряд ли удастся подписать новое соглашение с Международным валютным фондом. Такого мнения придерживается экономический эксперт Роман Киркэ.

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом предполагает доступ Молдовы к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планируется использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.

Однако МВФ выдвинет определенные условия молдавскому правительству. На одно из них власти уже пошли - речь идет о сокращении бюджетного дефицита и сокращении ряда государственных расходов в некоторых секторах экономики.

Эксперты международной организации хотят посмотреть, какие уязвимые моменты существуют в управлении в нескольких областях, таких как надзор за финансово-банковским сектором, регулирование небанковского рынка, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Некоторые аналитики считают, что в новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом окажутся два условия, которых еще не было в отношениях республики с этой организацией. Речь идет о соблюдении прав человека и реформе юстиции.

Киркэ считает, что все эти обязательства могут быть выполнены в контексте политической стабильности, а предстоящие президентские выборы изменят сроки заключения новой программы с МВФ. По его словам, как правило, данная финансовая организация сохраняет отношения со странами-партнерами при условии стабильности правительства и в меньшей степени накануне избирательных процессов.

"Поэтому, скорее всего, не будут предприняты действия по подписанию меморандума с Молдовой до выборов, а это значит, что будущую программу подпишут в следующем году, и финансовые средства станут доступными в начале 2021-го. То, что есть у нас на данный момент, это сигнал со стороны МВФ и открытость в таком соглашении, а его подписание, повторюсь, может произойти после выборов или в начале следующего года", - сказал Киркэ в комментарии радиостудии Sputnik Молдова.

Ранее премьер Ион Кику заявлял, что 85% средств из нового соглашения с МВФ будут направлены на поддержку государственного бюджета, остальное пойдет на пополнение валютных резервов Национального банка Молдовы.

На заседании правительства 3 сентября глава кабмина заявил, что одно из условий Международного валютного фонда заключается в снижении с 8,5% до 8% бюджетного дефицита.

Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.

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