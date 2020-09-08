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Молдовагаз

"Молдовагаз" ведет переговоры о новом контракте с "Газпромом"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200908/31589283/moldovagaz-vedet-peregovory-o-novom-kontrakte-s-gazpromom.html

По словам главы "Молдовагаза", ожидается, что новый контракт будет заключен на еще более выгодных условиях для нашей страны.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом" о новом трехлетнем контракте. Об этом заявил глава предприятия Вадим Чебан на пресс-конференции во вторник. 

"Мы продлили контракт с "Газпромом" в 2020 году, формула цены осталась прежней, что важно. В настоящее время мы ведем переговоры о заключении нового контракта на 2021-2023 годы, который будет заключен на еще более выгодных условиях", - сказал глава "Молдовагаза".

По словам Чебана, "Молдовагаз" предлагает, чтобы при формировании цены на природный газ в контракте были учтены показатели спотового рынка, в том числе во втором и третьем кварталах года, когда спотовые цены падают.

Газокомпрессорная станция.
© Sputnik / Ivan Rudnev
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"Думаю, что  в сжатые сроки мы придем к конкретным результатам и внедрим гибридную схему, которая будет учитывать как классическую формулу, привязанную к рыночным ценам на нефтепродукты, так и спотовые цены", - сказал председатель АО "Молдовагаз".

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50 процентов акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33 процента, администрации Тирасполя - 13,44 процента, другим акционерам — 1,23 процента акций.

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Теги:
природный газ


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