"Молдовагаз" ведет переговоры о новом контракте с "Газпромом"

По словам главы "Молдовагаза", ожидается, что новый контракт будет заключен на еще более выгодных условиях для нашей страны.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом" о новом трехлетнем контракте. Об этом заявил глава предприятия Вадим Чебан на пресс-конференции во вторник.

"Мы продлили контракт с "Газпромом" в 2020 году, формула цены осталась прежней, что важно. В настоящее время мы ведем переговоры о заключении нового контракта на 2021-2023 годы, который будет заключен на еще более выгодных условиях", - сказал глава "Молдовагаза".

По словам Чебана, "Молдовагаз" предлагает, чтобы при формировании цены на природный газ в контракте были учтены показатели спотового рынка, в том числе во втором и третьем кварталах года, когда спотовые цены падают.

"Думаю, что в сжатые сроки мы придем к конкретным результатам и внедрим гибридную схему, которая будет учитывать как классическую формулу, привязанную к рыночным ценам на нефтепродукты, так и спотовые цены", - сказал председатель АО "Молдовагаз".

Российскому концерну "Газпром" принадлежит 50 процентов акций АО "Молдовагаз", правительству Республики Молдова - 35,33 процента, администрации Тирасполя - 13,44 процента, другим акционерам — 1,23 процента акций.

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