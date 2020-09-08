21:00 08 Сентября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Урожай картофеля, архивное фото.

Низкий спрос, активный импорт: эксперты комментируют цены на картофель

© Sputnik / Павел Лисицын
Экономика
Получить короткую ссылку
103 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200908/31590221/nizkiy-spros-aktivnyy-import-eksperty-kommentiruyut-tseny-na-kartofel.html

Крупные агрохозяйства, которые занимаются выращиванием картофеля, не спешат собирать урожай поздних сортов, ожидая роста цен.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Активный импорт картофеля нового урожая из Белоруссии, Украины и Румынии обусловил снижение оптовых цен на эту товарную позицию в Молдове в первую неделю сентября примерно на 0,03 доллара – до 0,18 доллара за килограмм. Информацию представил портал EastFruit по итогам проведенного мониторинга.

Центральный рынок.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Кусачие и доступные: точный обзор цен на фрукты и овощи на рынках Кишинева

В июле и большей части августа цены на картофель в Молдове отличались стабильностью - примерно 3,5-4 лея за килограмм (0,20-0,23 доллара), отмечают специалисты. Малые агрохозяйства и сельские подворья стремились продать урожай сразу же после уборки, поэтому местной продукции на рынке было достаточно. Ситуация, однако, изменилась к концу лета.

Жаркая и сухая погода, которая установилась в республике, позволила аграриям не спешить с уборкой картофеля поздних сортов. В страну хлынул импорт, который, как отмечает EastFruit, "сравнительно неплохого качества и поступает в Молдову по очень низкой цене".

Эксперты отмечают также сезонное снижение картофельного спроса: потребители предпочитают инвестировать в культуры, которые подходят для домашнего консервирования. Да и частные хозяйства успели запастись впрок новым урожаем.

На рынках столицы выращенный в республике картофель предлагается по 6-7 леев за килограмм.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молодой картофель на наших прилавках: почем продают и откуда привозят


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мужчина в креативной маске во время протеста в Боготе, Колумбия.
Маски или шоу? Как превратить досадную необходимость в способ самовыражения
Забытый парад в Берлине 1945 года.
Тоже юбилей: параду войск союзников в Берлине исполнилось 75 лет
Этапы проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября 2020 года
Календарь президентских выборов в Молдове - 2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться