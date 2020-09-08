Низкий спрос, активный импорт: эксперты комментируют цены на картофель

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Активный импорт картофеля нового урожая из Белоруссии, Украины и Румынии обусловил снижение оптовых цен на эту товарную позицию в Молдове в первую неделю сентября примерно на 0,03 доллара – до 0,18 доллара за килограмм. Информацию представил портал EastFruit по итогам проведенного мониторинга.

В июле и большей части августа цены на картофель в Молдове отличались стабильностью - примерно 3,5-4 лея за килограмм (0,20-0,23 доллара), отмечают специалисты. Малые агрохозяйства и сельские подворья стремились продать урожай сразу же после уборки, поэтому местной продукции на рынке было достаточно. Ситуация, однако, изменилась к концу лета.

Жаркая и сухая погода, которая установилась в республике, позволила аграриям не спешить с уборкой картофеля поздних сортов. В страну хлынул импорт, который, как отмечает EastFruit, "сравнительно неплохого качества и поступает в Молдову по очень низкой цене".

Эксперты отмечают также сезонное снижение картофельного спроса: потребители предпочитают инвестировать в культуры, которые подходят для домашнего консервирования. Да и частные хозяйства успели запастись впрок новым урожаем.

На рынках столицы выращенный в республике картофель предлагается по 6-7 леев за килограмм.

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